Rriten blerjet në internet për festën e Pranverës, çfarë pritet nga 22 janari

Kina do të nisë një veprimtari njëmujore të blerjeve në internet për mallrat e Festës së Pranverës, që bie më 29 janar të këtij viti.

Veprimtaria, e iniciuar nga Ministria e Tregtisë e Kinës dhe e organizuar nën drejtimin e disa departamenteve qeveritare dhe Shoqatës së Konsumatorëve të Kinës, do të zgjasë nga 7 janari deri më 5 shkurt, raporton noa.al.

Sipas ministrisë, kjo shënon promovimin e parë mbarëkombëtar të shitjeve në internet pas përfshirjes së "Festës së Pranverës, praktikat shoqërore të popullit kinez për festimin e vitit të ri tradicional" në Listën Përfaqësuese të Trashëgimisë Kulturore Jomateriale të Njerëzimit të UNESCO-s në dhjetorin e vitit të kaluar.

Veprimtaria synon të plotësojë nevojat e konsumatorëve gjatë sezonit festiv, të promovojë kulturën tradicionale kineze dhe të rrisë shitjet e tregtisë elektronike.

Një ceremoni e përurimit të kësaj veprimtarie do të mbahet më 7 janar në qytetin Jiujiang në provincën Jiangxi të Kinës Lindore, gjatë së cilës do të paraqiten produkte për festën dhe do të zhvillohen ekspozita mbi trashëgiminë kulturore jomateriale.

Rajone të ndryshme të Kinës dhe platforma të tregtisë elektronike do të organizojnë aktivitete të veçanta për të kremtuar Festën e Pranverës, duke përfshirë promovime të produkteve vendore, si dhe ekspozita e shfaqje me temën e trashëgimisë kulturore jomateriale, bëri të ditur ministria.

Për shembull, duke filluar nga 22 janari, Shangai do të organizojë një veprimtari të Festës së Pranverës të tregtisë elektronike të Rrugës së Mëndafshit, për të promovuar produktet turistike për vizitorët që udhëtojnë në Kinë për Festën e Pranverës.

Gjatë kësaj veprimtarie, mallrat festive do të vihen gjithashtu në dispozicion në versionet globale të platformave të ndryshme të tregtisë elektronike, për të përmbushur nevojat e klientëve kinezë jashtë vendit dhe të blerësve të huaj.