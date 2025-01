Senati Amerikan i kthen Biden propozimin për David Kostelancik si ambasador në Shqipëri

SHBA- Senati Amerikan ditën e sotme, 3 Janar njoftoi se ka kthyer propozimin për emërimin e David Kostelancik si ambasador në Shqipëri. Propozimi për Kostelancik i është kthyer presidentit amerikan, Joe Biden sipas rregullit ndëra Senati nuk e ka konfirmuar dhe as refuzuar kandidaturën brenda afatit që ka në dispozicion.

Biden mund të rinominojë kandidatin e kthyer Kostelancik ose të nominojë një emër të ri për postin e ambasadorit në Shqipëri. Kostelancik është kandidatura e propozuar nga presidenti amerikan, Joe Biden në Janar të vitit 2023 si ambasador të Shqipërisë në SHBA pas largimit të Yuri Kim.

Ndërkohë më 20 Janar do të bëhet betimi i presidentit të ri Trump, ndaj pritet që ai të emërojë ambasadorin e ri siç ka vepruar tashmë me shtetet e tjera. Aktualisht në ambasadën amerikane në vendin tonë e drejton e ngarkuara me Punë e SHBA-së në Tiranë, Nancy VanHorn.