Sulmi terrorist në SHBA, shkon në 15 numri i viktimave, 35 të plagosur!

New York — Armiku i brendshëm, lindur në Amerikë, rritur në forcat e armatosura, por me flamurin e ISIS-it në makinë. Ndoshta i ndihmuar nga ndonjë grup terrorist i huaj, që e ka përdorur si një Kalë Troje për të depërtuar në mbrojtjen e kombit më vigjilent në botë, ose nga bashkëpunëtorë që i kanë shpëtuar kapjes. Shamsud-Din Bahar Jabbar, masakruesi i New Orleans-it që vrau të paktën 15 persona ndërsa festonin ardhjen e vitit të ri, është stuhia e përsosur. Ëndrra më e tmerrshme e Shteteve të Bashkuara, pikërisht për shkak të vështirësisë për ta parandaluar.

Dinamika Ishte pak pas orës tre të mëngjesit, natën e Vitit të Ri, kur një furgon i bardhë hyri në Bourbon Street. Zemra e French Quarter, gjithmonë qendra e jetës së natës në New Orleans, midis lokaleve që mbajnë gjallë traditën e jazz-it si Preservation Hall dhe restoranteve që shërbejnë gumbo, supën e preferuar të Louis Armstrong. Por shoferi nuk kishte ardhur për të festuar. Shamsud-Din Bahar Jabbar, 42 vjeç, me origjinë nga Teksasi, kishte një plan vdekjeprurës. Një plan që kishte lindur ndoshta në ndonjë cep të mendjes së këtij veterani të ushtrisë, i cili për vite kishte mbrojtur Amerikën, por tani kishte vendosur ta plagoste.

Ai kishte veshur sërish uniformën kamuflazhi dhe kishte ngarkuar pushkën. Kishte përgatitur dy mjete shpërthyese artizanale, për t’i shpërthyer mes njerëzve, duke shkaktuar sa më shumë viktima të ishte e mundur. Por objektivi i parë ishin njerëzit që festonin Vitin e Ri në rrugë, për t’i shtypur me furgonin e bardhë. «E pashë furgonin – tregoi për CNN dëshmitarja Kimberly Stricklyn – që po synonte njerëzit. Gjithçka ndodhi aq shpejt, sa kalimtarët nuk arritën të kuptonin çfarë po ndodhte. Pastaj pamë të vdekur dhe të plagosur kudo». Më pas, vrasësi doli nga mjeti dhe filloi të qëllonte, por policia ndërhyri dhe në përplasjen me armë që pasoi, Jabbar u vra.

Bilanci Bilanci ende paraprak flet për të paktën 15 të vdekur dhe mbi 30 të plagosur. Guvernatori i Luizianës, Jeff Landry, e quajti menjëherë një «akt të tmerrshëm dhune». Kryetarja e bashkisë së New Orleans-it, LaToya Cantrell, dhe superintendentja e policisë lokale, Anne Kirkpatrick, e cilësuan një «akt terrorizmi». Sipas Kirkpatrick, «vrasësi tregoi sjellje shumë të qëllimshme dhe tentoi të godiste sa më shumë njerëz të ishte e mundur. Ai ishte shumë i vendosur për të shkaktuar një masakër».

Hija e ISIS-it Pak më vonë, në një konferencë shtypi, agjentja speciale ndihmëse e FBI-së, Alethea Duncan, zbuloi dyshimin më shqetësues: «Nuk besojmë se Shamsud-Din Bahar Jabbar ishte përgjegjësi i vetëm». Furgoni Ford «duket se ishte marrë me qira. Po punojmë për të konfirmuar se si subjekti e mori këtë mjet». Flamuri i ISIS-it ishte vendosur në një pozicion të dukshëm në makinë, dhe «FBI-ja po punon për të përcaktuar lidhjet dhe shoqatat e mundshme të subjektit me organizata terroriste». Pak më vonë, u bë e ditur se hetuesit kishin parë një video ku shfaqeshin tre burra dhe një grua, të cilët ndoshta po vendosnin eksplozivë pranë vendit të sulmit.

Nëse kjo konfirmohet, do të bëhej fjalë për një aksion të koordinuar me bashkëpunëtorë të tjerë, të cilët tani mund të jenë të lirë dhe të vendosur për të goditur sërish, ndoshta në emër të një organizate terroriste që i kishte rekrutuar në SHBA, për të anashkaluar kontrollet e ashpra të vendosura pas sulmeve të 11 shtatorit, të cilat e kanë bërë më të vështirë goditjen nga militantët që vijnë nga jashtë.

Video në rrjetet sociale para sulmit Sipas raportimeve të CNN, atentatori kishte realizuar disa video para masakrës, duke përfshirë një ku pohonte se ishte bashkuar me ISIS-in. Në regjistrime, Jabbar flet për divorcin e tij dhe për faktin se fillimisht kishte planifikuar të bashkonte familjen e tij për një «festë» me qëllimin për t’i vrarë. Ai flet gjithashtu për ëndrra që kishte pasur, të cilat e kishin shtyrë drejt ISIS-it.

Biden: “Hetime për lidhje të mundshme me shpërthimin në Las Vegas” «FBI-ja më informoi se atentatori i New Orleans-it ishte një qytetar amerikan, kishte shërbyer në ushtrinë amerikane dhe kishte qenë në rezervë deri disa vite më parë, si dhe kishte postuar video në rrjetet sociale para sulmit, ku thoshte se donte të vriste» – deklaroi Joe Biden nga Camp David. Ai shtoi se sulmuesi ishte frymëzuar nga ISIS-i dhe se hetuesit do të vazhdojnë të kërkojnë çdo lidhje ose bashkëpunëtor. «Nuk ka asnjë justifikim për dhunën e çfarëdo lloji dhe nuk do të tolerojmë asnjë sulm ndaj komuniteteve tona» – theksoi presidenti.

Biden shtoi gjithashtu se forcat e rendit po hetojnë nëse sulmi me furgon në New Orleans ka lidhje me shpërthimin e një Tesla Cybertruck përpara Trump Hotel në Las Vegas.

Pasuesi i Trump, ndërkohë, e drejtoi menjëherë gishtin drejt emigracionit ilegal: «Kur thashë se kriminelët që vijnë janë shumë më të këqij se ata që kemi në vendin tonë – shkroi ai në rrjetin e tij social Truth – kjo deklaratë u hodh poshtë vazhdimisht nga Demokratët dhe mediat Fake News, por u provua e vërtetë. Shkalla e krimit në vendin tonë është në një nivel që askush nuk e ka parë më parë». Por ndoshta jo siç e përshkruan ai. Kësaj here, bëhet fjalë për krim të brendshëm.

Një ujk i vetmuar që është radikalizuar vetë, ose është rekrutuar nga terroristë që nuk mund të hynin më në SHBA për t’i goditur. Gjithsesi, një makth, por ndryshe nga ai që e obsesionon Trump.