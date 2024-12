INTERVISTA/ Paolo Fox: Ja si presim të jetë viti 2025 për shenjat e zodiakut

Horoskopi për vitin 2025, Paolo Fox: "Luani, Shigjetari dhe Demi të bekur nga Yjet. Dashuria në çift do të triumfojë"!

ROMË – Të lindurit në shenjën e Virgjëreshës do të përjetojnë një pranverë të ftohtë, në verë Bricjapi do të heqë qafe shumë njerëz. Akrepi do të përjetojë një rilindje. Peshorja do të dashurohet me Ujorin. Për paratë, mirë Binjakët dhe Gaforrja, thotë Paolo Fox në një intervistë për "Corriere dela Sera" në Itali, që noa.al jua sjell më poshtë:

Pra, Paolo Fox, çfarë thonë yjet? Si do të jetë ky vit 2025?

"Varet shumë edhe nga ne. Astrologjia është si një navigator që mund të ndjekim udhëzimet e tij. Por vendimet i marrim ne: nëse sheh një greminë, nuk është se hidhesh brenda. Ndalon dhe kthehesh mbrapsht."

Çfarë qielli parashikoni?

"Neptuni do të hyjë tek Dashi, deri tani ka qenë në Peshqit, shenjë tipike e shpirtërores. Vëmendja do të zhvendoset te përditshmëria, te rreziqet që mund të hasen në rrugë, te frika e luftës. Një gjendje shpirtërore e trazuar, që do të na çojë të kërkojmë siguri."

Ku?

"Në sajë të Jupiterit që kalon në Gaforre më 9 qershor, do të ketë një rikthim te familja, te shtëpia, edhe si mbrojtje. Te vlerat, te traditat. Te dashuritë në çift."

Dhe pastaj?

"Urani, planeti i komunikimit, midis korrikut dhe tetorit hyn tek Binjakët, një shenjë e lidhur me teknologjinë, progresin dhe marrëdhëniet me të tjerët. Nuk është rastësi që të gjithë prezantuesit e mëdhenj televizivë janë Binjakë: Raffaella Carrà, Pippo Baudo, Paolo Bonolis, Mike Bongiorno. Do të jetë gjithashtu viti i inteligjencës artificiale që do të futet në shtëpitë tona duke i bërë ato gjithnjë e më teknologjike, aq sa do të kërkojmë strehim dhe ngushëllim."

Në librin tuaj "Paolo Fox – Horoskopi 2025" (Cairo Editore) gjendet gjithçka, me detaje. Por na tregoni menjëherë cilat do të jenë shenjat e bekura nga fati.

"Luani do të përjetojë një vit të rëndësishëm, veçanërisht muaji maj paraqitet shumë interesant. Mirë edhe Shigjetari, në gjysmën e dytë të vitit 2025, nga qershori e tutje. Po ashtu Demi, i cili, pas një periudhe të ndërlikuar, do të dijë të rikthehet në majë dhe në punë do të gjejë një rrugë të re. Akrepi nuk do të ketë asnjë planet kundër dhe në verë do të përjetojë një rilindje, si në dashuri ashtu edhe në profesion; në vjeshtë do të realizojë shumë projekte."

Pra, këto katër shenja do të kenë një 2025 të fuqishëm. Po të tjerët?

"Venusi zhvendoset tek Dashi dhe qëndron aty për një kohë të gjatë, një ngjarje e rrallë, nga 4 shkurti deri më 27 mars dhe nga 1 maji deri më 6 qershor. Të lindurit nën këtë shenjë do të përballen me zgjedhje të mëdha në jetë dhe ndjenja. Ujori, Binjakët dhe Peshqit, edhe pse me disa angazhime, do të ecin përpara shpejt."

Dhe pjesa tjetër e Zodiakut?

"Do të arrijnë një qëllim, duke kapërcyer çdo vështirësi. Peshorja do të ketë disa hezitime për drejtimin që duhet të marrë midis korrikut dhe gushtit, do të duhet të vendosë nëse do të vazhdojë një projekt të caktuar. Gaforrja, me Saturnin, do të përballet me ndryshime të rëndësishme në jetë, jo pa mund, por me një sukses të mirë në fund. Virgjëresha e nis vitin me pak perspektiva dhe një shqetësim të caktuar, por nga maji e tutje do të rikuperojë dhe do të ecë goxha përpara. Bricjapi do të jetë në vështirësi në gusht, për shkak të ndryshimeve dhe diskutimeve në familje dhe në punë. Do të duhet të zgjedhë me kë të rreshtohet."

Cila do të jetë shenja "rubacuore" (tërheqëse)?

"Të tre shenjat e zjarrit. Siç thashë, Dashi do të bëjë takime të rëndësishme. Luani dhe Shigjetari, sajë Venusit, do të jenë më të dashuruarit dhe gjithashtu më aktivë seksualisht, veçanërisht në pranverë."

Më të ftohtët?

"Të lindurit në Virgjëreshë do të përjetojnë një pranverë të ftohtë, do të mendojnë më shumë për punën sesa për të tjerat. Bricjapi, gjithmonë shumë selektiv, do të kufizojë edhe më shumë rrethin e tij të njerëzve; në verë do të bëjë "pastrim"."

Më të pasurit?

"Jupiteri është planeti i fatit dhe i parave dhe do të kalojë te Binjakët dhe Gaforrja."

Më atletikët dhe ata më në formë?

"Sigurisht Luani dhe Demi. Ndërsa më dembelët do të jenë Peshqit, që janë natyrshëm të tillë kur nuk kanë stimujt e duhur. Por kujdes: nga gjysma e dytë e vitit 2025 do të rifillojnë fuqishëm dhe nuk do të ndalen më."

Më të dëshiruarit për udhëtime dhe aventura?

"Pa dyshim, Shigjetari, i cili edhe kur ndodhet i mbyllur në një dhomë, imagjinon veten në një vend tjetër. Edhe Ujori, këtë vit do të çlirohet nga shumë pesha që i rëndojnë dhe do të ketë shumë kontakte me qytete të tjera."

Të bëjmë lojën e çifteve. Për çdo shenjë, na thuaj me kë duhet të kërkojmë një shpirt binjak dhe me kë më mirë të shmangemi. Dashi.

"Po me Luanin, dyshime me Bricjapin."

Demi.

"Mirë me Virgjëreshën, kujdes me Akrepin."

Binjakët.

"Përshtaten me Ujorin, kujdes me Shigjetarin."

Gaforrja.

"Po Binjakët, kujdes Dashin."

Luani.

"Perfekt me Shigjetarin, më pak me Ujorin."

Virgjëresha.

"Po me Bricjapin, mosmarrëveshje me Peshqit."

Peshorja.

"Dashurohet me Ujorin, nuk e ka të lehtë me Bricjapin."

Akrepi.

"Po me Peshqit, shmangni xhelozinë e Demit."

Shigjetari.

"Po me Ujorin, tensione me Virgjëreshën."

Bricjapi.

"Dashuri me Virgjëreshën, shumë fjalë me Gaforren."

Ujori.

"Mirë me Binjakët, nervozizëm me Akrepin."

Peshqit.

"Mirëkuptim me Demin, shumë debate me Shigjetarin."

A funksionojnë parashikimet e dashurisë?

"Astrologjia të tregon kur, por ti vendos si dhe me kë. Nëse zgjedh një person të papërshtatshëm, faji është i yti."

Çfarë ju pyesin më shumë burrat dhe gratë?

"Gratë janë ende të përqendruara te ndjenjat dhe marrëdhëniet; më pyesin për dashurinë. Burrat, nga ana tjetër, janë të fokusuar te puna. Dhe shpesh kërkojnë këshillat e mia fshehurazi, sepse kanë turp dhe nuk duan që të tjerët ta marrin vesh."

Çfarë ka ndryshuar ndër vite?

"Njëherë të dëgjoje ‘do të martohesh’ ishte një bekim; tani kjo po shihet si një mallkim. ‘Je në vete? Jo, jo!'"

Dhe atyre që nuk besojnë te horoskopi, çfarë do t’u thoshit?

"Që horoskopi është një moment argëtimi, janë këshilla që nuk duhen marrë gjithmonë fjalë për fjalë. Unë flas qartë, nuk përdor fjalë të turbullta. Jap udhëzime që mund të verifikohen. Kam filluar në moshën 16-vjeçare, që prej 17 vjetësh kam publikuar parashikimet e mia në libra, kam shitur më shumë se 1 milion kopje. Nëse nuk do t’i qëlloja parashikimeve, nuk do të kisha pasur kaq shumë sukses. Dhe gjithsesi, është një lojë argëtuese, pse të mos e bëjmë?" /noa.al