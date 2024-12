Ancelotti rrëfehet për gjithçka: Ja pse nuk e kam menduar kurrë drejtimin e një kombëtareje

"Nuk dua ta mendoj fare. Jam shumë mirë këtu dhe po punoj për të qëndruar në Madrid sa më shumë të jetë e mundur". Carlo Ancelotti ka folur për një të ardhme eventuale në pankinën e Romës, në një intervistë për “Radio Anch’io Sport”. Emri i tij për stolin verdhekuq u përmend edhe nga Claudio Ranieri, i cili e quajti Ancelottin një mik.

Ky i fundit ia ktheu vlerësimin: "Claudio është mik i imi, po bën një punë shumë të mirë me Romën, jam shumë i lumtur për të. Jam shumë i lidhur me Romën, nuk mund ta harroj kohën që kam kaluar atje kur isha i ri. Roma është gjithmonë një kujtim i shkëlqyer, por mes fjalës dhe veprës është një det i madh. Tani jam mirë këtu dhe nuk dua të mendoj për atë që do të jetë e ardhmja ime.

Cikli në Madrid nuk mbyllet kurrë. Ditën që fiton një titull, menjëherë mendon për të ardhmen dhe titujt e tjerë që mund të fitosh. Titulli tjetër që mund të fitojmë është Superkupa, pastaj Liga e Kampionëve, kampionati, Botërori i Klubeve. Këtu cikli nuk mbyllet kurrë dhe është gjë e mirë, sepse më mban të motivuar".

A do të jetë Real Madridi, klubi i fundit për Ancelottin? Ja si përgjigjet trajneri veteran italian: “Kush e di, këtë nuk mund ta di. Kush e di sa vite do të qëndroj këtu. Kam kontratë në fuqi për dy vite, por marrëveshjet e tilla mund të shuhen ose të zgjaten”.

Ancelotti gjithashtu diskutoi shkarkimin e Paulo Fonseca nga Milani: "Unë mbetem i mendimit se shkarkimi i trajnerit është pjesë e punës së tij. Jam shkarkuar vetë disa herë. Kur ka probleme skuadra, përgjegjësia bie mbi trajnerin. Nuk është e drejtë, por kjo është e vërteta. Një trajner në punën e tij është shpesh i vetmuar, veçanërisht në momentet e vështira.

Mund të diskutohet për mënyrën e shkarkimit, por në fund të fundit trajneri ndërpret punën dhe largohet. Unë e kuptoj, kjo është pjesë e punës sonë, ndodhin këto gjëra. Sidoqoftë, kur mbyllet një derë, hapet një dritare. Më vjen keq, por karriera e Fonseca do të vazhdojë diku tjetër”.

Ancelotti, gjithashtu komentoi ndeshjen e humbur në Ligën e Kampionëve ndaj Milanit: "Ne u përballëm me kuqezinjtë disa muaj më parë, luajtën shumë mirë dhe e merituan të fitonin. Ndoshta më pas Milani nuk gjeti vazhdimësinë që kërkonte pronësia dhe drejtuesit. Përshtatja e trajnerit dhe lojtarëve të rinj duhet të jetë në përputhje me rezultatet, veçanërisht në klube të mëdha si Milani".

Mbi mundësinë për të trajnuar një kombëtare: "E kam thënë gjithmonë, më pëlqen të trajnoj çdo ditë. Kurrë nuk e kam marrë në konsideratë trajnimin e ndonjë kombëtareje”.

Një mendim edhe për betejën e titullit në Serie A: "Kampionati italian është emocionues, ka shumë skuadra të forta. Interi është më i konsoliduari dhe ka një grup shumë konkurrues lojtarësh. Atalanta është aty, edhe Napoli është ringjallur me punën e Contes, i cili ka sjellë shumë stabilitet".

Për kalendarin e ngjeshur: "Tani fokusi është te numri i ndeshjeve, kalendar i mbingarkuar dhe strapacues për lojtarët. Nuk po stërvitemi më, janë vetëm ndeshje dhe rikuperime. Kështu nuk mund të shkojmë përpara, me ndeshje çdo tri ditë gjatë gjithë vitit. Kjo rrezikon shëndetin e lojtarëve, duke sjellë shumë dëmtime".

Për arbitrat: "VAR-i ka sjellë përfitime, por kur vendimi është subjektiv, si në rastin e një penalltie, do të ketë gjithmonë diskutime. Teknologjia i ka ndihmuar gjyqtarët, ka edhe më shumë respekt në marrëdhënien me lojtarët".