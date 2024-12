Conte beson te titulli kampion me Napolin: Vendi i katërt? Nuk firmos për qëllime minimale

Napoli, pas dy humbjeve radhazi kundër Lazios në Kupën e Italisë dhe kampionat, reagoi në mënyrën më të mirë, duke fituar ndaj Udineses dhe Genoas në transfertë. Sot, skuadra e Antonio Contes kthehet në stadiumin "Maradona" për të kërkuar fitoren e tretë radhazi.

Përballë do të jetë Venezia e Eusebio Di Francescos, një skuadër që ua ka bërë të vështirë jetën edhe rivalëve të mëdhenj si Interi dhe Juventusi. Conte do të duhet të bëjë sërish pa Alessandro Buongiornon, i cili është i dëmtuar. Ka ende dyshime mbi formacionin, sidomos në sulm. Më poshtë janë fjalët e trajnerit në konferencën për shtyp:

"A do të firmosja për ta mbyllur ndër katër të parët? Jo, nuk do të firmosja kurrë për qëllime minimale. Secili ka objektivat e tij dhe e di nga ku niset. Deri tani kemi grumbulluar 38 pikë, një shifër e lartë, duke marrë parasysh nisjen tonë. Duam ta konfirmojmë këtë ritëm dhe të vazhdojmë të përmirësohemi. Ka vetëm një rrugë: të punojmë me dëshirë dhe përkushtim. Po bëjmë gjëra pozitive, por mund të përmirësohemi më tej.

Duam ta mbyllim vitin mirë. Kanë qenë muaj shumë intensivë, të jetuar me intensitet të lartë. Atmosfera këtu është fantastike, pasionante. Të përfaqësosh një qytet si Napoli do të thotë shumë, por është edhe një përgjegjësi e madhe në mjaft aspekte. Jam i lumtur. Objektivi, si i imi, ashtu edhe i djemve, është të mos kemi pengje në fund të sezonit. Pavarësisht nëse fitojmë apo humbasim, duhet të largohemi nga fusha me ndjenjën se kemi dhënë gjithçka, pa asnjë keqardhje".

Trajneri i Napolit preferon të jetë i kujdesshëm kur flitet për një garë treshe për titullin, me Interin dhe Atalantën: "Do të ishte gabim të flasim tani për këtë, duke qenë se nuk ka nisur ende faza e dytë e kampionatit. Janë më shumë se 60 pikë në lojë. Unë jam i fortë në matematikë, kam pasur dobësi në disa lëndë të tjera, por matematika ishte pika ime e fortë. Po punojmë shumë dhe duam të vazhdojmë të rritemi”.

Conte e sfidon Lukakun, duke i kërkuar të menaxhojë presionin: "Aktualisht është në formën më të mirë, nuk duhet të presim gjëra të tjera të mëdha. Ai është Lukaku, pritshmëritë ndaj tij janë shumë më të larta sesa ndaj një lojtari të zakonshëm. Duhet t’i menaxhojë këto pritshmëri. Pavarësisht nëse na pëlqen apo jo, ata që kanë bërë gjëra të mëdha janë të detyruar t’i konfirmojnë ato në të tashmen dhe në të ardhmen".