Liverpool-i i tij kryeson në të gjitha garat, Slot ‘frenon’: Ja pse nuk është koha tani për bilance

Trajneri i Liverpool-it, Arne Slot, ka publikuar një mesazh të gjatë në kanalet zyrtare të klubit për të bërë bilancin e kësaj pjese të parë të sezonit: "Jemi ende në gjysmën e parë të sezonit, por po i afrohemi pikës ku të gjithë do t’i kenë luajtur gjysmën e ndeshjeve të tyre. Ajo do të jetë koha kur do të kemi një ide më të qartë se ku ndodhemi.

Për këtë arsye, gjithmonë kam thënë se vlerësimet përpara kësaj faze nuk janë të vërteta. Vetëm kur çdo skuadër të ketë luajtur kundër njëra-tjetrës dhe episodet të jenë balancuar, do të fillojmë të kemi një kuptim më të mirë të ecurisë së të gjithëve.

Për këtë arsye, edhe për shumë arsye të tjera, dua ta mbyll këtë gjysmën e parë të sezonit në mënyrën më të fortë të mundshme. Nuk do të ndahen çmime gjatë kësaj periudhe, por ashtu si në fazën e grupeve të Champions League, sa më gjatë të qëndrosh në pozitat e larta, aq më e fortë do të jetë ideja që mund të ndërtosh dhe të ecësh përpara.

Sigurisht, nuk do të isha aq naiv sa të besoja se klubet e tjera nuk kanë të njëjtin objektiv, pavarësisht se ku ndodhen në renditje. Leicester do ta shohë këtë periudhë si një mundësi për t’u ngjitur në klasifikim dhe për këtë arsye do të vijë në ‘Anfield’ duke u përpjekur të na e bëjë jetën sa më të vështirë të jetë e mundur.

Gjithashtu, nga përvoja e di sa e vështirë mund të jetë të luash kundër skuadrave të drejtuara nga Ruud van Nistelrooy. Pritshmëria ime është që Leicester do të fillojë gjithnjë e më shumë të luajë sipas stilit të tij, sa më gjatë të punojë me të. Kjo e shton rrezikun e sfidës me të cilën do të përballemi, por si çdo sfidë tjetër në këtë sezon, duhet ta presim me padurim".