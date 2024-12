Berisha: Siguroj shqiptarët se me 11 maj, PD do të firmosë së bashku me partitë opozitare, rotacionin e pushtetit

TIRANË- Kryedemokrati Sali Berisha përshëndeti mosbindjen civile, duke e konsideruar si mënyrën e vetme për të mbrojtur votën e shqiptarëve. Në një konferencë për mediat, Berisha siguroi qytetarët se më 11 maj, PD do të firmosë së bashku me partitë opozitare, rotacionin e pushtetit.

Kreu i opozitës falenderoi qytetarët që morën pjesë në mosbindjen civile, të cilën e konsideron më të fuqishmen që ka njohur Tirana. Në fund, Berisha përshëndeti edhe të arrestuarit dhe i garantoi ata se autorët e burgosjes do të marrin ndëshkimin e merituar ligjor.

"Vetëm falë mosbindjes civile ne e rikthyem flamurin e PD.

Vetëm falë mosbindjes civile është arritur të mbrojmë votën e shqiptarëve me tre rezoluta ndërkombëtare që kanë dënuar narkoqeverinë e Tiranës, veçanërisht rezoluta e fundit e IDU, organizatë që kryesohet nga Partia Republikane që vjen në pushtet në SHBA më 20 janar të vitit që vjen.

Në këtë listë të sukseseve, së shpejti do realizojmë qeverinë teknike si një sukses i radhës i opozitës shqiptare dhe si një dëshmi e radhës për papagajtë e qeverisë dhe opozitarët e opozitarëve, se ato që duken të pamundura për ta, PD i bën plotësisht të mundshme.

Po kështu duhet të siguroj shqiptarët se PD në këtë përpjekje, me 11 maj do të firmosë së bashku me partitë opozitare, rotacionin e pushtetit dhe fitoren e opozitës në Shqipëri. Dua të falënderoj edhe njëherë ata dhjetëra mijëra qytetarë që morën pjesë në mosbindjen civile më të fuqishme që ka njohur Tirana dhe në kushtet më të veçanta. Dua të përshëndes përsëri të arrestuarit tanë në qelitë e diktaturës dhe t’i garantoj se autorët e burgosjes së tyre, e keqtrajtimit, do marrin të gjithë ndëshkimin e merituar ligjor. Faleminderit!", u shpreh Berisha.