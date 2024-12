8 ndeshje ‘thatë’, Inzaghi mbron Lautaron: Golat i ka shënuar gjithmonë, duhet të qëndrojë i qetë

Gjithçka shkon kaq qetësisht tek Interi, sa që momenti jo i mirë i Lautaro Martinez kthehet në lajm. Simone Inzaghi, pas fitores 2-0 ndaj Comos, që e mban pranë Atalantës kryesuese, pati fjalë të ëmbla për "Toron" e tij: "Edhe unë kam qenë sulmues dhe këto momente ndodhin. Ndeshjen e sotme do ta rishoh me kujdes, por kundër Lazios në Romë ishte paraqitja jonë më e mirë. Lautaro dhe Thuram po bëjnë një punë të shkëlqyer, po na japin shumë. I kam thënë të qëndrojë i qetë, sepse golat i ka shënuar gjithmonë dhe do t’i shënojë edhe këtë sezon. Në këtë moment nuk është me fat, por do të rikthehet të shënojë".

Situata është ndryshe për Thuram, i cili e mbylli ndeshjen me një gol të mrekullueshëm në fund: "Si arriti të shndërrohej në një qendërsulmues? Ka punuar mirë, së bashku me shokët, me mua dhe me gjithë stafin. Stërvitet në mënyrë të shkëlqyer dhe vazhdon të përmirësohet, por nuk duhet të ndalet. Po na ndihmon shumë dhe duhet të vazhdojë kështu".

Kalendari ka shumë ndeshje dhe lodhja ndonjëherë ndihet: "Sa e rëndësishme është një fitore kaq e vuajtur? Shumë, por e dinim që nuk do të ishte e thjeshtë. Së pari, duhet të përgëzojmë Comon, sepse bëri një ndeshje të shkëlqyer, por u përball me një Inter të përqendruar. Në pjesën e parë nuk ishim solidë dhe fusha na penalizoi pak, sepse nuk ishte perfekte, por bëmë një lojë të pjekur, si skuadër. E dinim që duke ndryshuar ritmin në pjesën e dytë mund ta fitonim ndeshjen".

Kalendari, gjithmonë i ngjeshur, nuk lejon pushime: “Si po përgatitemi? Po përpiqemi të alternojmë lojtarët dhe, pavarësisht kësaj, kemi pasur disa probleme. Në mbrojtje jemi pak të shkurtër për shkak të dëmtimeve të Acerbi dhe Darmian, ndërsa de Vrij luajti në fund, edhe pse nuk ishte në kushte të mira. Objektivi është që të gjithë lojtarët të jenë mirë për të pasur më shumë rotacione".

Në rotacione, Frattesi ka humbur pak minuta pas ardhjes së Zielinskit: "Tek Interi ka konkurrencë, por Davide po punon mirë. Më pas, çdo ditë duhen bërë zgjedhje. Kur futet në fushë, bën atë që i kam kërkuar. Po alternoj të gjithë lojtarët, duke menduar ndeshje pas ndeshjeje, sepse po luajmë shumë".