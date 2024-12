Akuzohen për trafik droge, krim i organizuar, vjedhje dhe falsifikim/ Interpol Tirana finalizon ekstradimet e 6 shqiptarëve nga Italia e Kroacia

Interpol Tirana ka finalizuar ekstradimin e 6 shtetasve në bashkëpunim me autoritetet e huaja.

Personat e ekstraduar akuzohen për një sërë veprash penale, përfshirë trafikimin e narkotikëve, falsifikimin e dokumenteve dhe veprimtaritë kriminale të organizuara.

Detajet e rasteve të ekstradimit janë si më poshtë:

Shpëtim Memolla, 52 vjeç, u ekstradua në Itali. Gjykata e Apelit e L'Aquilës e ka dënuar me 8 vjet e 8 muaj burgim për trafikim të lëndëve narkotike dhe shfrytëzim për prostitucion, të kryer në kuadër të organizatës kriminale. Gentian Kadillari, 46 vjeç, u ekstradua në Itali. Gjykata e Apelit e Ankonës e ka dënuar me 5 vjet, 11 muaj e 3 ditë burgim për vjedhje në rrethana rënduese, armëmbajtje pa leje dhe falsifikim të dokumenteve. F. Ll., 28 vjeç, u ekstradua në Itali. Gjykata e Milanos i ka caktuar masën e sigurisë "Arrest në burg" për prodhim dhe shitje narkotikësh, të kryer në kuadrin e grupit kriminal. E. G., 45 vjeç, u ekstradua në Itali. Gjykata e Milanos i ka caktuar masën e sigurisë "Arrest në burg" për trafikim të lëndëve narkotike, të kryer në kuadrin e organizatës kriminale. O. Sh., 19 vjeç, u ekstradua nga Kroacia në Shqipëri. Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm në Tiranë e ka dënuar në vitin 2023 me 1 vit e 8 muaj burgim për veprën penale "Prodhimi dhe shitja e narkotikëve". Sh. T., 30 vjeç, u ekstradua nga Italia në Shqipëri. Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm në Tiranë e ka dënuar me 6 muaj burgim për veprën penale "Largimi i të burgosurit nga vendi i qëndrimit".