Trump: Gati të takohem më Putin-in!

SHBA-Donald Trump konfirmon se është gati të takohet me Vladimir Putinin për fundin e luftës në Ukrainë.

“Një prej gjërave që dua të bëj menjëherë dhe presidenti Putin është dakord, të takohet me mua sa më shpejt të jetë e mundur. Duhet t’i japim fund kësaj lufte”, thotë Trump.

Në një takim të madh me mbështetësit në Feniks, Tramp tha se kjo luftë që ka marrë miliona jetë njerëzish e ku po përdoren armë shumë të fuqishme nuk do të kishte ndodhur, nëse do të ishte ai president, ashtu si sulmi i 7 Tetorit 2023 ndaj Izraelit.