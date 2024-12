Horoskopi javor i Paolo Fox nga 23 deri në 29 dhjetor 2024 për të gjitha shenjat nga Dashi tek Peshqit

Horoskopi i Paolo Fox për javën nga 23 deri në 29 dhjetor 2024 shpjegon se si lëvizjet e planetëve do të ndikojnë në sferat e dashurisë, punës dhe mirëqenies në përgjithësi.

Çfarë rezervon horoskopi i Paolo Fox për javën nga 23 deri në 29 dhjetor 2024 ? Yjet e Krishtlindjeve ndikohen nga kalimi i Diellit në Bricjap, i cili e bën këtë shenjë të pastrojë kokën dhe të gjejë qetësi. Një javë me fat do të ketë edhe Shigjetari. Le të gërmojmë më thellë në parashikimet astrale të Paolo Fox.

Ja pasqyra astrologjike për çdo shenjë të horoskopit, përkthyer ekskluzivisht nga noa.al, përmes transkriptimit të edicionit radiofonik në Lattemiele.

Dashi (21 Mars – 20 Prill)

Kjo javë nis me shumë energji, veçanërisht në sajë të mbështetjes së Marsit. Vendimet tuaja për karrierën do të drejtohen mirë dhe mund të hapen dyer të reja në punë. Në dashuri, megjithatë, mund të ndjeni një distancë të caktuar emocionale. Është koha për të kërkuar dialog dhe mirëkuptim me partnerin.

Dashuria

Horoskopi javor ju fton të mos tërhiqeni në rast të vendimeve që keni marrë. Shqetësimet e punës do ju pushtojnë gjithë mendjen. Shmangni debatet në prag të Krishtlindjeve.

Puna

Merrni parasysh shkëputjen dhe reflektimin pak, kështu që do të jeni të mbushur me energji në janar. Fundjava do të jetë mundësi për të shijuar dy ditët kryesore.

Fati: ★★★

Demi (21 Prill – 20 Maj)

Demi do të kalojë ditë të qeta dhe të favorshme, veçanërisht në marrëdhënie, falë ndikimit të dobishëm të Venusit. Beqarët mund të bëjnë takime interesante. Në punë është koha e duhur për të reflektuar dhe planifikuar të ardhmen me qetësi dhe vendosmëri.

Dashuria

Java festive ju sheh të zënë dhe të shqetësuar. Dikush do të gërmojë të kaluarën ose një dashuri të vjetër, dikush tjetër do të reflektojë mbi ndjenjat e një personi të caktuar. Këto ditë duhet të shmangni tensionin. Kujdes me Luanin dhe Ujorin.

Puna

Merrni pak ditë ose dhe një javë pushim nëse mundeni. Ju keni nevojë për pushime, sipas horoskopit të Paolo Fox. Merruni me këtë!

Fati: ★★★

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Kjo javë mund të sjellë disa turbulenca në dashuri, ndaj është mirë të shmangni debatet e panevojshme. Mërkuri retrogradë mund të ngadalësojë disa projekte pune, por një zgjidhje e papritur do të arrijë në fund të javës, jini të sigurt.

Dashuria

Me një Venus të favorshëm, instinktet tuaja nuk do të humbasin asnjë rrahje. Do përjetoni ndjesi të këndshme dhe do jeni më të vendosur dhe optimistë. Krishtlindjet do të rezervojnë një takim të veçantë. Diskutime në lidhje me një transferim.

Puna

Do të jetë mirë të bëni projekte largpamëse. Mbani kontakte me ata që mund t’ju ndihmojnë në punën tuaj. Të rinjtë duket se synojnë të ndryshojnë vendet e punës dhe qytetet.

Fati: ★★★★★

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

Javë pozitive për Gaforren, me theks të veçantë në sferën familjare. Çiftet afatgjata mund ta gjejnë sërish mirëkuptimin e humbur, ndërsa në plan ekonomik këshillohet që t’i kushtojnë vëmendje financave, por pa shqetësime të tepruara.

Dashuria

Paolo Fox ju inkurajon të jeni të zënë, duke planifikuar me kujdes ditët tuaja. Krishtlindjet tuaja do të jenë të bukura në sajë të aspektit të Hënës. Do të keni mundësinë të ngadalësoni ritmin dhe të shijoni javën e Krishtlindjeve. Emocionet pozitive, të cilat i keni harruar së fundmi, janë kthyer në modë.

Puna

Ato projekte që u bllokuan po rifitojnë vrullin. Nuk do mungojnë mundësitë për të pasur takime të rëndësishme, të cilat do t’ju nxjerrin në pah nga ana profesionale.

Fati: ★★★★

Luani (23 korrik – 23 gusht)

Luani shkëlqen nën ndikimin e Diellit i cili rigjallëron karizmën e tij. Do të jetë një periudhë e favorshme për të ndërmarrë sfida të reja, profesionale dhe sentimentale. Megjithatë, duhet të keni kujdes që të mos shpenzoni tepër.

Dashuria

Kushtojini vëmendje kundërshtimit të Venusit që do të shkaktojë dallime sentimentale. Do të na duhet të flasim qartë, pa shumë kthesa frazash. Në mes të javës mund të ndiheni të larguar nga një person i caktuar ose të përballeni me polemika.

Puna

Yje të vrullshëm me rrezikun e debatit për një marrëveshje profesionale.

Fati: ★★★

Virgjëresha (24 gusht – 22 shtator)

Virgjëresha mund të ndihet nën presion këtë javë. Edhe pse disa gjëra në punë nuk shkojnë sipas planit, është e rëndësishme të qëndroni të qetë dhe të përballeni me vendosmëri pengesat. Në dashuri, Afërdita favorizon momente të qeta dhe të dashura me partnerin tuaj.

Dashuria

Horoskopi javor i Fox ju fton të mos debatoni, veçanërisht në fundjavë. Problemet që lidhen me fëmijët do të duhet të zgjidhen me partnerin. Në Krishtlindje, një përqafim do të rregullojë gjithçka.

Puna

Mund të rishikoni një marrëveshje, por për momentin përpiquni të mos mendoni për të përndryshe do të prishni pushimet. Mërkuri është disonant, ndaj kohët nuk janë të favorshme për projekte të reja.

Fati: ★★★★

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Peshorja do të përjetojë një javë të ekuilibruar, në të cilën marrëdhëniet e dashurisë janë të qëndrueshme, por beqarët mund të ndiejnë nevojën për më shumë pasion. Në punë, Saturni shtyn të konsolidojë projektet dhe të ndërtojë themele të forta për të ardhmen.

Dashuria

Kjo mund të konsiderohet si java e veçantë e Krishtlindjes, pasi sjell në modë situatat komplekse të së shkuarës. Çiftet e forta nuk do rrezikohen, ndërsa personat e ndarë do kenë probleme me menaxhimin e familjarëve. Nuk duhet të veproni në mënyrë impulsive.

Puna

Angazhime dhe shqetësime. Jupiteri do të ndihmojë në kapërcimin e vështirësive.

Fati: ★★★★

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Akrepi e gjen veten përpara një kthese të rëndësishme. Yjet favorizojnë ndryshime si në fushën personale ashtu edhe në atë profesionale. Dashuria do të jetë në qendër të jetës suaj, me momente pasioni dhe lidhje të thellë.

Dashuria

Aspekti i Venusit nuk shkakton trazira në familje. Megjithatë, shmangni ndezjen e polemikave dhe përfitoni sa më mirë me të afërmit tuaj "gjarpër". Bëni një lëvizje përpara.

Puna

Krishtlindje pozitive me Hënën në shenjën tuaj. Intuitat kryesore dhe projektet fituese për të mbështetur në vitin e ri. Kthejini paratë tuaja dhe qëndroni të qetë.

Fati: ★★★

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Shigjetari do të përjetojë një javë dinamike, me Jupiterin që ju shtyn drejt mundësive të reja të punës dhe aventurave. Në dashuri do ndiheni më romantikë dhe të ndjeshëm se zakonisht. Megjithatë, është e rëndësishme të mos neglizhoni shëndetin tuaj.

Dashuria

Planifikimi i Krishtlindjeve: Së fundmi dikush ju ka dalë kundër, por këtë javë do t’ju duhet të veproni. Disa ditë do të jenë të forta. Zemra të mundshme dhe romancë.

Puna

Mbase keni pësuar një “bezdi”, por keni të drejtë të harroni gjithçka. Me Jupiterin përballë do të jetë e nevojshme të merrni ndihmë në rast të kontratave që do të rishikohen ose do të hapen mosmarrëveshje.

Fati: ★★★★

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Bricjapi është në një periudhë rritjeje. Marsi ju jep motivimin e duhur për të arritur qëllimet tuaja profesionale. Në dashuri, çiftet e qëndrueshme do përjetojnë një forcim të lidhjes, ndërsa beqarët mund të takojnë dikë të veçantë.

Dashuria

Horoskopi flet për bllokime që do të kapërcehen sajë një situate të mirë astrale. Projektet largpamëse do të jenë të suksesshme. Kushdo që dëshiron të martohet ose të jetojë së bashku, nuk do ta ketë problem ta bëjë këtë.

Puna

Do të ketë disa fitime të vogla.

Fati: ★★★★★

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Ujori do të përballet me disa sfida këtë javë, veçanërisht në punë, ku mund të ndiheni të lodhur. Yjet këshillojnë të mos dorëzoheni dhe të vazhdoni të punoni. Në dashuri, komunikimi i sinqertë me partnerin do t’ju ndihmojë të kapërceni çdo keqkuptim.

Dashuria

Horoskopi është pozitiv. Do bëni zgjedhje të rëndësishme dhe çiftet do jenë gati të bëjnë një hap përpara në marrëdhënien e tyre. Ata që e urrejnë monotoninë do të duhet të organizojnë diçka ndryshe në Krishtlindje, ndoshta me njerëzit e duhur.

Puna

Horoskop intrigues për profesionin. Top të hënën dhe të martën. Diçka e mirë do të ndodhë gjatë pushimeve.

Fati: ★★★★

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Peshqit po përjetojnë një javë veçanërisht pozitive dhe romantike, me Venusin që sjell qetësi dhe pasion në marrëdhënie. Në punë do të hapet një mundësi e re, e cila do të sjellë me vete një sukses të mundshëm afatgjatë.

Dashuria

Paolo Fox na nxit të mos tundim ujërat. Vështirësitë mund të lindin me Luanin, Binjakët dhe Virgjëreshën. E shtunë e tensionuar, Krishtlindje e butë.

Puna

Do të jeni gati për të bërë diçka të re. Mos u fiksoni në atë që nuk funksionon dhe bëni më të mirën prej saj. Keni nevojë për një pushim të qetë.

Fati: ★★★★