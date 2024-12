Horoskopi i Paolo Fox për ditën e hënë 23 dhjetor 2024 për të 12 shenjat e zodiakut

Astrologu më i famshëm i televizionit jep çdo ditë pasqyrën e tij zodiakale për të lindurit nën shenjat e ujit, ajrit, tokës dhe zjarrit.

Horoskopi Paolo Fox 23 dhjetor 2024: Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Afërdita është gati të fillojë një tranzit pozitiv edhe nëse vini nga një fazë në të cilën kanë ndodhur gjëra të çuditshme dhe kanë ndodhur situata që kanë sjellë tension në çift. Në realitet, edhe ju e keni favorizuar këtë situatë të pakëndshme, sepse jeni bërë shumë polemikë dhe të zemëruar. Ajo që po përjetoni mbetet një periudhë e favorshme për marrëdhëniet ndërnjerëzore për sa kohë t’i vini kapakun dhe të lini mënjanë inatet.

Horoskopi Paolo Fox 23 dhjetor 2024: Demi (20 prill – 20 maj)

Jemi në vigjilje dhe Krishtlindja premton të jetë shumë interesante për të lindurit e shenjës së Demit edhe për shkak të një situate astrologjike mjaft komode nga shumë këndvështrime. Nga pasditja e kësaj të Hëne 23 pritet të ketë edhe një energji të këndshme pozitive që do t’ju lejojë të përjetoni marrëdhëniet shoqërore në një mënyrë më konstruktive. Nga janari Afërdita do të kthehet në një pozicion të favorshëm edhe nëse jeni të detyruar të merreni me një mosmarrëveshje të vjetër ligjore ose një çështje burokratike shumë të bezdisshme. Me këtë qiell, megjithatë, do të jetë e mundur të përballeni edhe me këto situata komplekse.

Horoskopi Paolo Fox 23 dhjetor 2024: Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Në këtë moment ju jeni plot vitalitet dhe dëshirë për të bërë. Edhe nëse Krishtlindja është një festë që në përgjithësi kalon në ambiente të mbyllura me familjen tuaj, tani dëshironi të jeni jashtë dhe të organizoni diçka të veçantë në shoqërinë e miqve dhe të afërmve. Ju gjithashtu duhet të shihni njerëz të rinj, të takoni njerëz interesantë dhe të përjetoni plotësisht shoqërinë. Do t’ju duhet t’i kushtoni vëmendje sidomos ditëve të 28 dhe 29 dhjetorit, paralajmëron Paolo Fox, të cilat do të jenë më të ndërlikuara nga pikëpamja relacionale.

Horoskopi Paolo Fox 23 dhjetor 2024: Gaforrja 22 qershor – 22 korrik)

Nga data 25 dhjetor do të ketë një tranzit të këndshëm nga pikëpamja planetare. Sipas horoskopit të Paolo Fox, në këtë moment ju keni një tranzit të këndshëm planetar që ju shtyn të përjetoni shoqërimin me më shumë pjesëmarrje. Jeni në kërkim të njerëzve të sinqertë që ju duan vërtet dhe nuk dëshironi të rrini më me njerëz fallco. Sipas horoskopit të ditës, shumë prej jush janë pranë arritjes së një objektivi të rëndësishëm në punë. Shumë sfida mund të kapërcehen tashmë në fillim të vitit të ri.

Horoskopi Paolo Fox 23 dhjetor 2024: Luani (23 korrik – 23 gusht)

Në ditët në vijim nuk do të jetë e lehtë të jetoni në harmoni me mjedisin e jashtëm. Kundërshtimi i Venusit ju bën pak nervoz dhe të zemëruar, si dhe intolerant ndaj njerëzve që nuk mendojnë si ju. Viti 2025 do të jetë viti i karakterizuar nga zgjedhje të rëndësishme, veçanërisht përsa i përket profesionit. Që në ditët e para të vitit të ri do t’ju duhet të vendosni bazat për të shfrytëzuar sa më shumë mundësitë e reja që mund t’ju vijnë.

Horoskopi Paolo Fox 23 dhjetor 2024: Virgjëresha (24 gusht – 22 shtator)

Dielli po bëhet sërish i favorshëm për të lindurit në shenjën e Virgjëreshës. Një Krishtlindje e qetë ju pret në shoqërinë e njerëzve më të dashur për ju. Muaji janar do të jetë plot mundësi edhe nëse për momentin prioriteti juaj është të gjeni harmoninë me mjedisin që ju rrethon. Kohët e fundit keni qenë paksa shumë inatosur dhe kjo sigurisht nuk i ka ndihmuar marrëdhëniet tuaja shoqërore. Viti 2025 do të jetë një vit që do të kërkojë reflektime të rëndësishme sidomos për të ardhmen tuaj të punës.

Horoskopi Paolo Fox 23 dhjetor 2024: Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Krishtlindja që do të mbërrijë do të shohë Hënën në shenjën tuaj për t’ju dhënë një ndihmë të madhe. Në këtë moment dëshironi të ndani momente emocionuese në shoqërinë e njerëzve që doni më shumë. Në këtë moment jeni ndër shenjat më të mira edhe sepse keni në krah Jupiterin, Marsin dhe Hënën. Mundohuni t’i kushtoni më shumë vëmendje gjendjes tuaj fizike edhe sepse e keni lënë pas dore veten pak kohët e fundit. Do të ketë një mënyrë për të rizbuluar një forcë të brendshme të bukur edhe falë afërsisë së njerëzve tuaj të dashur.

Horoskopi Paolo Fox 23 dhjetor 2024: Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)

Marsi që sundon shenjën tuaj do t’ju bëjë veçanërisht këmbëngulës dhe të egër. Sipas horoskopit të ditës, do të duhet të përpiqeni të lini provokimet të rrëshqasin mbi ju, vetëm kështu do të mund të përjetoni një Krishtlindje në harmoni të plotë me veten dhe me të tjerët. Hëna në shenjë ushqen shpresa të mira në dashuri dhe marrëdhënie me të tjerët. Në dashuri na duhen më shumë tone pajtuese. Ndoshta ju jeni ata që e keni gabim dhe do të duhet të kërkoni falje. Shmangni shfaqjen e episodeve të kaluara për të provokuar partnerin tuaj. Sa më shumë t’i afrohemi janarit, aq më lehtë do të jetë të përjetojmë emocionet në një mënyrë më të kënaqshme.

Horoskopi Paolo Fox 23 dhjetor 2024: Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)

Jupiteri në opozitë mund të shkaktojë dyshime të rëndësishme në lidhje me vendin e punës. Ndoshta jeni penduar për një zgjedhje që keni bërë kohët e fundit dhe nuk dini si t’i rifilloni hapat tuaj. Dikush është larguar nga një rrugë e caktuar dhe tani e gjen veten në vështirësi. Krishtlindjet janë afër, por tani na mungon harmonia e brendshme për të qenë në gjendje ta përjetojmë plotësisht atë. Ndoshta do të jeni në gjendje të gjeni mbështetjen e duhur tek të tjerët për t’u ndjerë më mirë me veten. Takime të reja do të vijnë së shpejti.

Horoskopi Paolo Fox 23 dhjetor 2024: Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)

Kur ka yje kaq pozitivë, sugjeron Paolo Fox, duhet të lini mënjanë gjithçka që nuk funksionon në jetën tuaj për të jetuar në harmoni me mjedisin që ju rrethon. Do t’ju duhet të zgjidhni gjithçka që meriton të mbetet në jetën tuaj dhe të eliminoni gjithçka që nuk funksionon. Në shtëpi do të ishte më mirë të shmangni disa fjalë të tepërta për të mos përkeqësuar temperamentin. Gjithashtu janë gati të mbërrijnë mendime pozitive që do t’ju vënë në një pozicion për të zhvilluar projekte të rëndësishme për të ardhmen tuaj.

Horoskopi Paolo Fox 23 dhjetor 2024: Ujori (20 janar – 19 shkurt)

Dashuria dhe miqësitë bëhen sërish të rëndësishme në jetën tuaj. Me Venusin në shenjë, dashuria mund të lindë edhe nga një miqësi e gjatë që mund të bëhet diçka më shumë. E juaja është shenja e njerëzve që e duan autonominë dhe lirinë, por edhe bashkëfajësinë me njerëzit e duhur. Dashuria do t’u buzëqeshë të gjithë atyre njerëzve që duan të befasojnë veten dhe tani sigurisht që do të jetë më e lehtë për ta gjetur atë. Ju tërheqin veçanërisht në këtë periudhë persona shumë të ndryshëm nga ju, të cilët dinë t’ju plotësojnë dhe t’ju bëjnë më të pasur edhe brenda.

Horoskopi Paolo Fox 23 dhjetor 2024: Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Në këtë moment shqetësimet më të mëdha lidhen me punën dhe të ardhmen tuaj. Sidomos ata që drejtojnë biznesin e tyre mund të kenë shumë dyshime për të ardhmen e tyre të punës. Afërdita do të jetë në shenjën tuaj në janar, ndaj do të duhet të përpiqeni të vendosni themelet tani për ta përjetuar dashurinë në një mënyrë më të plotë. Sipas horoskopit të ditës, do të ishte më mirë të mos lini emocionet t’ju udhëheqin në mënyrë impulsive. Nëse keni pasur ndonjë problem ligjor në të kaluarën, tani dikush mund t’ju pyesë për këtë.