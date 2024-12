Edi Rama: Ja për sa kohë Tiktok do të qëndrojë i mbyllur në Shqipëri

Qeveria shqiptare ka vendosur që të mbyllë rrjetin social Tiktok në vendin tonë. Këtë e konfirmoi sot kryeministri Edi Rama kur tha se "ne Tik-Tok do ta mbyllim për një vit".

Por kur do të mbyllet Tiktok? Rama e kishte përgjigjen, kjo do të ndodhë brenda dy muajve në vazhdim:

"Ne kemi bërë të gjithë hulumtimet tona në aspektin teknologjik dhe do të na duhen 6 deri në 8 javë, duke filluar nga fillimi i vitit të ardhshëm dhe për një vit ne do ta mbyllim plotësisht për të gjithë. Tik-Tok në Republikën e Shqipërisë nuk do të ketë!"

Por çdo të ndodhë pas një viti?

Rama tha se ka një plan për më tej: "Pastaj, gjatë atij viti do të shikojmë si do të veprojnë vendet e tjera, çfarë do të nxjerrë teknologjia për kufizime, për filtra, etj, etj, si do të reagojë vetë TikTok se TikTok është një kompani që rrënjët e veta i ka në Kinë dhe po të shikosh TikTok në Kinë dhe po të shikosh TikTok jashtë Kinës, janë dy Tik-Tok të ndryshëm", tha Rama.

Ai ilustroi me atë se çfarë sipas tij shihet në Kinë: "TikToku në Kinë promovon se si nxënësit të bëjnë mirë mësimet, se si ruhet natyra, se si është tradita etj. Rrugaçërira, perversitete, dhunë, bullizëm, krim, thika, presa, shpata, revole, euro, dollarë nuk sheh në TikTokun e Kinës. Ndërsa në TikTokun jashtë Kinës vetëm llum dhe vetëm qenëri".

Në këtë pikë Rama shtron pyetjen: Çfarë na duhet ne kjo?

Ai thabse këtë e bën algoritmi dhe shtoi: "Është algoritmi që nxit dhe ju e dini shumë mirë, kemi qenë të gjithë në atë moshë dhe unë për veten time, i qëndroj akoma besnik vetes që kur prindërit e mi më thoshin sa të mirë kishin qenë ata në kohën e tyre dhe sa problem ishin fëmijët në kohën time, thoja “betohu Edi Rama që kur të bëhesh si këta, kurrë nuk do të thuash sa të mirë ishim ne, sa problem janë këta’’ dhe unë nuk e them këtë.

Problem sot nuk janë fëmijët tanë, problem sot jemi ne, problem sot është shoqëria jonë, problem sot janë TikToku dhe gjithë toktokët e tjerë që na i marrin peng fëmijët. Dhe e përsëris, njësoj si rrugaçi i lagjes, që është personazhi më tërheqës i fëmijërisë, nuk është tërheqës, i pari i klasës. Të parin e klasës nuk e do njeri. Është tërheqës ai që të tërheq si të ikësh nga mësimi, si të shkosh të bësh qejf, si të ikësh këtej, si të dalësh andej, si kështu e si ashtu, ja thika, ja kjo e ja ajo.

Ndërkohë që ajo ç’ka është e rëndësishme të dihet, është që ne po e shtrijmë punën për fëmijët edhe në institucionet e tjera, jashtë të gjithë çfarë u diskutua këtu dhe do ta kthejmë në një sistem pune dhe financimi që çdo ministri, çdo institucin në Republikën e Shqipërisë duhet të ketë programin e vet për fëmijët, nuk ka rëndësi se me çfarë merret". /noa.al