Sheqeri: Si të kuptoni se po hani më shumë se ç’duhet – 7 shenjat

Sheqeri është një nga kënaqësitë më të ëmbla të jetës, por sasia e tepërt e tij mund të çojë në pasoja të dëmshme për shëndetin.

Të hah një ëmbëlsirë herë pas here, sidomos tani që janë festat e fundvitit, nuk është gjë e keqe. Por shumë sheqer në dietën tonë të përditshme mund të na shkaktojë probleme shëndetësore.

Shoqata Amerikane e Zemrës rekomandon që femrat të kufizojnë marrjen ditore të sheqerit të shtuar në jo më shumë se 25 gramë dhe burrat në 37,5 gramë.

“Ngrënia e më shumë se këto limite ditore të rekomanduara, e bërë herë pas here ndoshta nuk do të ketë shumë efekte anësore, por hulumtimi ka treguar se konsumimi i vazhdueshëm i sheqerit të tepërt është i lidhur me inflamacionin kronik, sëmundjet e zemrës, diabetin e tipit 2 dhe shqetësimet në mikrobiomën e zorrëve", thotë dietologia Amy Goodson, citon noa.al.

"Është e rëndësishme të vëzhgoni sasinë e sheqerit që merrni dhe të përpiqeni të kufizoni konsumin e sheqernave të shtuara në dietën tuaj," shton ajo dhe përshkruan shenjat paralajmëruese që trupi ynë na jep kur konsumojmë shumë sheqer.

7 shenja që tregojnë se po hani shumë sheqer

Keni dëshirë për sheqer gjatë gjithë kohës

Ngrënia e ushqimeve me përmbajtje të lartë sheqeri rrit indeksin glicemik në gjak dhe krijon një “cikël vicioz”, në të cilin sa më shumë sheqer të konsumojmë, aq më shumë e dëshirojmë vazhdimisht atë.

Nivelet e energjisë shkojnë lart e poshtë

Rritja e shpejtë e niveleve të sheqerit në gjak mund të shkaktojë gjithashtu luhatje në nivelet e energjisë.

Një moment ndiheni hiper dhe në tjetrin papritmas të lodhur.

Ndiheni të uritur gjatë gjithë kohës

Ëmbëlsirat janë përgjithësisht të larta në kalori, por u mungojnë lëndë ushqyese të vërteta si proteina, fibra dhe yndyrna të shëndetshme. Kjo bën që trupi juaj ta djegë shpejt, duke ju lënë të uritur.

Tensioni i lartë i gjakut

Ngrënia e shumtë e sheqerit mund të kontribuojë në rritjen e niveleve të presionit të gjakut tek disa njerëz.

Një studim i botuar në Nutrients zbuloi se kishte një lidhje të fortë midis marrjes së shtuar të sheqerit dhe niveleve më të larta të presionit të gjakut te pjesëmarrësit e moshës 65-80 vjeç.

Probleme me dhëmbët

“Sheqeri është një kontribues i madh në prishjen e dhëmbëve, kështu që nëse keni probleme të shpeshta dentare, mund të jetë një shenjë e sheqerit të tepërt”, thotë dietologia.

Merrni kilogramë të tepërt

Nëse hani shumë sheqer rregullisht, mund të vini re se po fitoni peshë. "Sheqeri i lartë mund të prishë metabolizmin dhe mund të dëmtojë ekosistemin e mikrobiomës sonë të zorrëve, i cili rregullon nivelet e glukozës në gjak dhe insulinës", – shpjegon Dr. Goodson.

Dhimbje kronike

Konsumimi i shumë ushqimeve dhe pijeve me sheqer në baza të rregullta mund të çojë në inflamacion dhe dhimbje kronike.

Sipas një studimi të botuar në Journal of Clinical Medicine, yndyra dhe sheqeri i tepërt mund të çojnë në rritjen e dhimbjeve kronike te pacientët me osteoartrit. /noa.al