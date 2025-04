Afta Epizotike/ Austria mbyll nga sot pikat kufitare me Sllovakinë dhe Hungarinë

Vjenë- Austria njoftoi gjatë javës mbylljen e disa pikave kufitare me Hungarinë dhe Sllovakinë për shkak të përhapjes së sëmundjes Afta Epizootike.

Për të parandaluar përhapjen, veçanërisht në rrethet kufitare austriake, kalimet kufitare tani do të mbyllen përkohësisht nga dita e sotme, sipas Ministrisë së Brendshme.

Në një deklaratë, ministria tha se kalimet e prekura u përcaktuan në konsultim të ngushtë me autoritetet shëndetësore, grupet e interesit dhe Ministrinë Federale të Bujqësisë, Pylltarisë, Turizmit dhe Rajoneve. Siguria dhe kontrollet në pikat kufitare do të kryhen nga drejtoritë përkatëse të policisë krahinore.

Për të mos penguar kontrollet policore, Ministria e Brendshme kërkoi mirëkuptimin se nuk do të zbulohen detaje, veçanërisht në lidhje me kohën e kontrollit, numrin e personelit, formën e kontrolleve dhe masat e tjera në vendndodhje të ndryshme.

Ai tha se masat e kontrollit të sëmundjes, duke përfshirë zbatimin e masave të dezinfektimit, përfshirë në fushën e kontrolleve kufitare, duhet të urdhërohen nga autoritetet shëndetësore brenda fushës së tyre ligjore të veprimit.

Sëmundja, e cila nuk paraqet asnjë rrezik për njerëzit, më së shumti prek bagëtitë dhe kafshët e tjera dythundrake si derrat, delet dhe dhitë, duke shkaktuar ethe dhe flluska në gojë.

Sllovakia shpalli një situatë emergjente të martën pasi sëmundja u gjet në tre ferma. Ndërkohë, përhapja e parë e sëmundjes jashtëzakonisht infektive në Hungari në 50 vjet e shtyu vendin të vendosë ushtarë dhe të zbatojë masa dezinfektuese të mërkurën në një zonë në kufi me Sllovakinë dhe Austrinë, me qëllimin për të kufizuar përhapjen e saj.

Austria ka kontrolluar kufijtë e saj me Sllovakinë që nga vjeshta e vitit 2023. Kufiri me Hungarinë kontrollohet që nga fundi i vitit 2015. Kontrollet u forcuan javën e kaluar me ndalimin e automjeteve dhe kontrollimin e dokumenteve.