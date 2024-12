Aksident në Durrës, humb jetën 22-vjeçari. Emri

DURRËS- Një aksident me pasojë vdekje ka ndodhur në zonën e ish-kënetës në Durrës. Mësohet se një automjet me targa angleze është përplasur me një mjet tjetër i cili ka qene i ndaluar. Viktima është identifikuar si Denis Hoxha, 22 vjeç.

Njoftimi i Policisë:

Në orët e para të mëngjesit, në lagjen nr. 17 Durrës, në rrugën "Vllazërimi", shtetasi D.H., 22 vjec, ka humbur kontrollin e drejtimit të automjetit, duke u përplasur me një trajler të parkuar. Si pasojë shtetasi D. H, ka humbur jetën në vendngjarje. Grupi hetimor po punon për sqarimin e plote te rrethanave të aksidentit.