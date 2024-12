Kaloi bashkatdhetarët drejt Anglisë me avion privat, 10 mijë euro për transportin, shqiptari humb shtetësinë britanike

MBRETËRI E BASHKUAR- Një 51-vjeçar shqiptar trafikant i qenieve njerëzore, që përmes një avioni privat i mundësonte bashkëkombasve të tij të hynin në mënyrë të paligjshme në Mbretërinë e Bashkuar, i është hequr shtetësia britanike pavarësisht se fitoi apelin për të qëndruar. Myrteza Hilaj, 51 vjeç, u burgos për 3 vjet e 6 muaj për ofrimin e fluturimeve me 10 mijë paund për të paktën nëntë emigrantë pa dokumente në vitin 2017. Siç raportohet biznesmeni u fut në një kurth nga Agjencia Kombëtare e Krimit, duke nxitur një hetim mbi statusin e tij të imigracionit që zbuloi se Ministria e Brendshme humbi shanset e shumta për ta dëbuar atë.

Hilaj, së bashku me bashkëpunëtorin e tij, Kreshnik Kadena, kryenin fluturime nga fusha ajrore e North Weald pranë shtëpisë së tij në Epping Forest, Essex. Piloti personal i Hilaj fluturonte drejt aeroportit “Le Touquet” në brigjet e Francës veriore për të marrë 4 deri në 4 persona pa të drejtë të hynin në Britani. Avioni më pas fluturonte drejt aerodromit të vogël Stapleford, gjithashtu në Epping Forest, ku pasagjerët mblidheshin nga Kadena pa u përpunuar nga oficerët e zbatimit të imigracionit.

Çdo person i trafikuar do të paguante deri në 10,000 £ për fluturimin 90-minutësh dhe disa qindra paund shtesë për dokumente të rreme. Të dy trafikantët u dënuan për lehtësimin e kryerjes së një shkeljeje të ligjit të imigracionit në Gjykatën e Kurorës Southwark në mars. Zyrtarët e Home Office nisën një hetim të veçantë për të drejtën e Hilajt për të qëndruar pasi ai hyri si refugjat i supozuar në korrik 1999.

Ai pretendoi se kishte lindur në Kosovën e shkatërruar nga lufta, duke u thënë zyrtarëve se shtëpia e tij ishte shkatërruar dhe familja e tij ishte zhdukur nga forcat serbe. Kërkesa fillestare e mashtruesit për azil u refuzua si e pabesueshme në vitin 2000, por ai nuk u deportua dhe u lejua të qëndronte në Britani pa dokumente deri në vitin 2008. Hilajt iu dha leja e përhershme për të qëndruar ndërkohë që ende pretendonte se ishte kosovar pavarësisht se prindërit e tij pranuan se djali i tyre ishte shqiptar ndërsa aplikonin për ta vizituar nga vendi i tij.

Në formularët e dorëzuar në Home Office, Hilaj madje tha se kishte qenë me pushime në Shqipëri tre herë në pesë vjet, duke kaluar së bashku 82 ditë në Tiranë. Megjithatë, atij iu lejua të natyralizohej si shtetas britanik në qershor 2013, pas gati 14 vitesh qëndrimi. Ish-sekretari i Brendshëm Sajid Javid i hoqi Hilajt pasaportën në maj 2018, pasi një hetim zbuloi se e kishte marrë atë duke mashtruar.

Shqiptari iu drejtua një gjykate të imigracionit duke pranuar se kishte gënjyer se ishte kosovar, por iu referua ligjeve të diskutueshme evropiane për të drejtat e njeriut. Ai gjithashtu përdori martesën e tij me gruan Enkeleta që do të thoshte se dërgimi në shtëpi do ta bënte jetën shumë të vështirë. Një gjykatë e nivelit të parë pranoi në mënyrë të çuditshme kërkesën, por vendimi u anulua në apel pasi avokatët e Home Office vërtetuan se Hilaj ishte ende një kërcënim.

Gjyqtari Christopher Hanson tha se përdorimi i mashtrimit nga ana e Apeluesit, duke përfshirë plotësimin e pandershëm të formularëve të aplikimit, është i mjaftueshëm për të justifikuar vendimin e privimit. Hilaj ka gjasa të deportohet kur të dalë nga burgu. Trafikantëve të njerëzve mund tu hiqet shtetësia nga Sekretari i Brendshëm pasi gjyqtarët e Gjykatës së Lartë mbështetën trajtimin e tyre si terroristë dhe vrasës serialë në fillim të këtij viti.