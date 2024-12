‘Albania’, fjala më përdorur në Itali për vitin 2024

Shqipëria mori vëmendjen kryesore të mediave italiane përgjatë këtij viti në mediat italiane. Në këtë konkluzion arrin raporti për 2024-ën i shoqatës “Carta di Roma” me aktivitet 13-vjeçar në fushën e mbikëqyrjes së mbulimit mediatik dhe korrektësisë së informacionit të shpërndarë prej tyre në Itali, për çështjet e emigracionit.

Shqipëria ka qenë në qendër të vëmendjes për shkak të marrëveshjes Rama-Meloni të nënshkruar në Romë më 6 Nëntor të vitit të kaluar. Zbatimi i marrëveshjes ka kaluar një kalvar të gjatë pengesash deri më tani, pas kundërshtimeve nga opozita dhe pezullimit që i është bërë nga gjykatat italiane të zbatimit të saj.

Vëmendja për këtë marrëveshje ka qenë e lartë veçanërisht në muajt shtator-tetor, kur nisi dërgimi në kampin e Gjadrit i emigrantëve të parë të cilëve iu refuzua azili nga Italia dhe urdhri i gjykatave për rikthimin e tyre në vend.

Raporti, megjithatë vlerëson se këtë vit në mediat italiane është reduktuar me 42% rëndësia e lajmeve për emigracionin, në proporcion edhe me uljen e dyndjeve të tyre drejt këtij vendi.

Sipas Valerio Cataldi, presidenti në largim i Shoqatës “Carta di Roma”, viti 2024 ka qenë një periudhë ku “njerëzit zhduken (përsëri)”, ndërsa politika mbetet “(sërish) në qendër të vëmendjes”. Në faqet e para të gazetave, mbulimi i çështjeve migratore ka rënë me 42%. Në total, shtypi italian ka publikuar 4,511 tituj për migracionin, që përbën një rënie prej 34% krahasuar me vitin 2023. Gazeta Avvenire mban vendin e parë me 254 artikuj në faqe të parë dhe 870 tituj në total (mesatarisht 2.9 tituj në ditë, me një rënie prej 17%). Edicionet televizive të mbrëmjes, nga ana tjetër, kanë ulur numrin e lajmeve për migracionin me 41%.

Nga viti 2013 deri në 2024, nuk është vërejtur një lidhje e qartë mes numrit të mbërritjeve me varka dhe prodhimit të titujve në media, duke treguar se mbulimi i kësaj teme ndikohet nga faktorë që tejkalojnë realitetin e presionit migrator. Vëmendja mediatike për këtë temë është shpesh e ndërprerë, me kulme të raportimeve gjatë qershorit (për shkak të dy zbarkimeve të mëdha dhe vdekjes së punëtorit indian Satnam Singh) dhe midis muajve shtator dhe tetor (në kuadër të dekretit për flukset dhe zbatimit të marrëveshjes me Shqipërinë).