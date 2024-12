Luajti në Champions me Juventusin, pastaj e ndaloi tumori në tru. Muratore, lamtumirë futbollit: U përpoqa deri në fund, por…

Ish-mesfushori i Juventusit, Simone Muratore, ka vendosur të tërhiqet nga futbolli në moshën 26-vjeçare, pas një beteje 3-vjeçare kundër një tumori në tru. Muratore, i cili ka luajtur në Serie A dhe në Champions League nën drejtimin e Maurizio Sarrit me fanellën bardhezi, e bëri njoftimin prekës përmes një postimi në Instagram:

"Kanë kaluar 3 vite nga ai moment, një lajm i papritur, që më ndryshoi jetën time dhe të atyre që më qëndrojnë pranë. Neurocitoma në ventrikulin e majtë, momente me mendime, pyetje, zemërim. Nuk kam derdhur kurrë asnjë lot, gjithmonë jam përpjekur të dukem i fortë në sytë e të tjerëve, që nga dita kur mora lajmin deri në natën para operacionit, kur isha në dhomë me nënën time, gruan më të fortë që kam njohur ndonjëherë. Atë natë shpërtheva në lot si fëmijë, me frikën se mund të mos zgjohesha më, ose se nuk do të isha më i njëjti person si më parë".

Muratore tregon përmes postimit të tij se si i është dashur të fillojë gjithçka nga zero: "Kanë qenë ditë, javë, muaj dhe vite vuajtjeje. Kam mësuar sërish të flas siç duhet, të ec, të vrapoj, të shkruaj, të lexoj, të numëroj. Ishte si të kthehesha fëmijë dhe të nisesha nga e para. Ka pasur ditë kur mezi ngrihesha nga shtrati, edhe pse ndihesha pak më mirë".

Pas një përpjekjeje të gjatë për të rikuperuar, Muratore kuptoi se nuk mund të rikthehej më si më parë: "Sot i vë një pikë karrierës time si futbollist. E provova deri në fund, derdha lot dhe djersë, por nuk isha më si dikur. Kuptova që kisha fatin të shërohesha dhe të isha mirë. Kjo është gjëja më e rëndësishme".

Një mesazh i mbushur me forcë dhe mirënjohje, që tregon jo vetëm sfidat e tij personale, por edhe guximin për të përballuar të panjohurën dhe pranuar një kapitull të ri në jetën e tij. Nga ana e tij, Juventusi nuk e lë vetëm Simone Muratore, por i propozon kontratë si bashkëpunëtor teknik në sektorin e të rinjve. Një gjest i madh i një klubi të madh.