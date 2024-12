Rusia ka modernizuar 95% të armëve bërthamore, Putin flet për arsenalin strategjik

MOSKË – Mbledhja e zgjeruar e Bordit të Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë pati në epiqendër dhe çështjen e armëve bërthamore, çështje që zuri vend të rëndësishëm në fjalimin e presidentit Putin që noa.al ka monitoruar.

Putini deklaroi se, "duke pasur parasysh tensionet gjeopolitike në rritje, ne jemi të detyruar të marrim masa shtesë për të garantuar sigurinë e Rusisë dhe aleatëve tanë". Megjithatë siguroi se "ne po e bëjmë këtë me kujdes, pa u futur në një garë armatimi në shkallë të gjerë në dëm të zhvillimit social-ekonomik të Rusisë".

Kreu i Kremlinit njoftoi se ka realizuar modernizimin e 95 për qind të Arsenalit strategjik bërthamor.

Ndërsa njoftoi edhe se janë përcaktuar "parimet bazë të përdorimit të armëve bërthamore, të përditësuara në kuadrin e politikës shtetërore në fushën e parandalimit bërthamor. Dua të theksoj edhe një herë që askush të mos na akuzojë për çështjen e armëve bërthamore: kjo është një politikë e parandalimit bërthamor", tha Putin.

Ai u ndal gjatë tek arsenali bërthamor: "Sigurisht, forcat bërthamore strategjike mbeten një nga mjetet kryesore për ruajtjen e stabilitetit, mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Rusisë. Ne do të vazhdojmë të mbështesim zhvillimin e tyre potencial dhe të balancuar dhe të punojmë për të krijuar sisteme të reja. Së bashku me këtë, është e rëndësishme që forcat bërthamore jostrategjike të mbahen në gatishmëri të vazhdueshme luftarake dhe të vazhdohet praktika e kryerjes së ushtrimeve për të testuar çështjet e përdorimit të tyre", deklaroi Putin.

Ukraina

Gjatë fjalës në Qendrën Kombëtare të Menaxhimit të Mbrojtjes së Federatës Ruse, Putin shpërtheu në ovacione në ilustrimin për luftën, kur tha se ushtria e tij kishte çliruar këtë vit, 189 vendbanime.

Ai tha se është rritur dhe numri i rezervistëve nga 300 mijë vjet në 430 mijë sivjet. Forca e Forcave të Armatosura është rritur në një milion e gjysmë personel ushtarak.

Duke vazhduar të thotë se lufta është një operacion special, Putin tha se trupat ruse mbajnë fort iniciativën strategjike përgjatë gjithë linjës së kontaktit luftarak.

Bota, situatë e zymtë

Sot, situata ushtarako-politike në botë mbetet e vështirë dhe e paqëndrueshme. Kështu, gjakderdhja në Lindjen e Mesme nuk ndalet dhe një potencial i lartë konflikti mbetet në një sërë rajonesh të tjera të botës, vërejti Putin në fjalimin që monitoroi noa.al.

Akuza sërish për SHBA dhe Perëndimin

Këtu ai nisi me akuzat ndaj SHBA: "Shohim që administrata aktuale amerikane, pothuajse i gjithë Perëndimi kolektivisht, nuk heq dorë nga përpjekjet për të ruajtur dominimin global, ata vazhdojnë të imponojnë të ashtuquajturat rregullat e tyre ndaj komunitetit botëror, të cilat i ndryshojnë vazhdimisht, duke i shtrembëruar ato në një mënyrë që u përshtatet atyre.

Në mënyrë të rreptë, ekziston vetëm një rregull i qëndrueshëm: nuk ka rregulla për ata që e bëjnë këtë, për ata që e konsiderojnë veten në krye të gjithë botës, për ata që e konsiderojnë veten përfaqësues të Zotit në tokë, megjithëse ata vetë nuk e bëjnë këtë, të besojnë në Zotin.

Dhe kundër shteteve të padëshiruara [ata] bëjnë luftëra hibride dhe zbatojnë një politikë kontrolli, përfshirë edhe në lidhje me Rusinë.

Në një përpjekje për të dobësuar vendin tonë dhe për të na shkaktuar një disfatë strategjike, Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të pompojnë regjimin praktikisht të paligjshëm në pushtet në Kiev me armë dhe para, dërgojnë mercenarë dhe këshilltarë ushtarakë dhe në këtë mënyrë inkurajojnë përshkallëzimin e mëtejshëm të konfliktit", tha Putin.

Kurse shtoi: "Në të njëjtën kohë, me pretekstin e një kërcënimi mitik rus… Ata thjesht trembin popullsinë e tyre me faktin se ne do të sulmojmë dikë, sepse taktikat janë shumë të thjeshta: na sjellin në vijën e kuqe, përtej së cilës ne nuk mund të tërhiqemi më, ata fillojnë të përgjigjen dhe më pas trembin popullsinë e tyre – fiks si në kohët e lashta, atëherë, kërcënimi sovjetik – tani ai rus.

Ndërkohë, vetë vendet e NATO-s po rrisin shpenzimet ushtarake. Grupet goditëse të trupave të aleancës po formohen dhe mblidhen pranë kufijve rusë. Kështu, numri i personelit ushtarak amerikan në Evropë ka kaluar tashmë 100 mijë njerëz", deklaroi z.Putin.

Akuza dhe për NATO-n

"Aspiratat e NATO-s kanë shkuar prej kohësh përtej të ashtuquajturës zonë të përgjegjësisë së saj historike. Përveç të ashtuquajturit krahu lindor, aleanca po rrit praninë e saj në rajonin Azi-Paqësor.

Me nxitjen e Shteteve të Bashkuara, po krijohen aleanca të reja ushtarako-politike që minojnë arkitekturën e sigurisë që është zhvilluar gjatë dekadave", ishte akuza tjetër e Putinit.

Armët me rreze të gjatë veprimi

Putin u shpreh i shqetësuar për atë që e cilësoi "aktiviteti i SHBA-së në krijimin dhe përgatitjen për vendosjen në zonat e përparme të armëve goditëse me precizion të lartë me bazë toke me një rreze zjarri deri në 5500 kilometra. Në të njëjtën kohë, transferimi dhe vendosja e këtyre sistemeve raketore në Evropë dhe rajonin Azi-Paqësor tashmë janë duke u procesuar", akuzoi Putin.

Ai theksoi këtu se"më lejoni t’ju kujtoj se masa të tilla ishin të ndaluara më parë nga Traktati i Forcave Bërthamore me Rreze të Mesme, i cili u ndërpre me iniciativën e Shteteve të Bashkuara.

Ne kemi deklaruar vazhdimisht se prishja e këtij traktati do të sjellë pasoja negative për të gjithë sigurinë globale, por në të njëjtën kohë kemi theksuar se nuk do të vendosim raketa me rreze të mesme dhe më të shkurtër derisa armët amerikane të këtij lloji të shfaqen në çdo rajon të botës.

Në fakt, Rusia i ndërmori këto detyrime në mënyrë të njëanshme. Por, siç thashë tashmë, nëse Shtetet e Bashkuara fillojnë të vendosin sisteme të tilla, atëherë të gjitha kufizimet tona vullnetare do të hiqen", ishte paralajmërimi i fortë i z.Putin.

