Celibashi tregon si do të monitorohet procesi i votës së diasporës: Kemi pasur diskutime me qeverinë lidhur me tarifën e shërbimit postar

TIRANË- Kreu i Komisioni Qendror Zgjedhor, Ilirjan Celibashi ka folur sot në nënkomisionin parlamentar për diasporën dhe migracionin lidhur me procesin e votimit të emigrantëve. Celibashi u shpreh gjatë fjalës së tij se monitorimi i këtij procesi do të kryhet nga partitë, të cilat kanë të drejtë të caktojnë vëzhgues dhe dy auditues teknikë që kur nis procesi.

“Besimi që duhet të reflektojmë tek të gjitha palët është çështje mjaft sensitive sepse mund të hedhë në erë të gjithë procesin. Dështimin nuk e konsideroj, por në rast se ka problematikë afekton gjithë procesin zgjedhor në Shqipëri. Ta bëjmë procesin të sigurt dhe të parë të tillë nga të gjitha palët! Po punojmë ngushtë me partitë politike, përfshirë edhe PD-në. Aktet deri tani kanë kaluar pa kontestim, partitë kanë akses që nga hapi 1 e deri në përfundim të procesit të regjistrimit të votuesve. Monitorohet nga partitë, ato kanë të drejtë të caktojnë vëzhgues, kanë të drejtë për dy auditues teknikë që në sekondën e parë kur nis procesi. Të ngarkojnë ekspertë të çdo lloj natyre, e po kështu qëndron qasja edhe për administrimin e fletëve të votimit. Është i monituar me kamera, do jenë në transmetim në kohë reale. Edhe procesi i dokumentacionit zgjedhor.”, tha ai.

Celibashi tha se ka pasur diskutime me qeverinë lidhur me tarifën e shërbimit postar. Është sugjeruar që kostoja e dërgesës së fletës së votimit në vend të paguhet nga shteti.

“PS i kemi sugjeruar që për këtë proces së parë, kostot të paguhen nga shtetit shqiptar dhe duket se e kemi vullnetin e qeverisë dhe të Kuvendit, sepse në ligjin për buxhetin i është vënë në dispozicion KQZ buxhet për të paguar tarifën si në dërgim edhe në kthim të fletës së votimit”, tha kreu i KQZ.