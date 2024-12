Horoskopi i Brankos 16 dhjetor 2024. Shenjë për shenjë zodiaku i të hënës

Çfarë thonë yjet në horoskopin e Brankos, sot, e hënë 16 dhjetor 2024? Astrologu u konsultua me yjet dhe si gjithmonë horoskopi i tij u transmetua nga stacioni radiofonik, RDS. Më poshtë noa.al jua sjell pasqyrën e e plotë zodiakale shenjë për shenjë nga Branko.

DASHI

Sot Hëna në shenjën e Gaforres teston durimin tuaj. Kontrollojeni veten në shtëpi dhe në dashuri, do të ketë edhe një moment romantik, por në punë mos u frenoni. Vjeshta juaj përfundon me një pakënaqësi të vogël që mbani në zemër, flisni me personat e përfshirë dhe do të shihni se është e mundur të arrini në një sqarim.

DEMI

Ashtu si minatorët irlandezë të vjetër: prodhojnë gjatë gjithë javës. Por gjithashtu trajtojeni veten me pak argëtim, zgjoni të afërmit tuaj të fjetur. Venusi i ftohtë ju shqetëson më shumë veshkat dhe tretjen, jeta juaj e dashurisë sot mbrohet nga Hëna, vendimtare edhe për shtëpinë, fëmijët, nipërit dhe mbesat. Një shenjë e vogël fati mund të zhvillohet në një veprim të dukshëm profesional-biznes, në mëngjes Mërkuri prezantohet si bankier. Sigurohuni që të jeni të përpiktë.

BINJAKËT

Nervat testohen, për shkak të këtij kundërshtimi të Mërkurit, bëhen më të lodhshme sepse përkon me shqetësimin e Saturnit. Ndaluni për një moment, modifikoni disa programe, gërmoni më thellë në gjërat që janë rregulluar mirë. Sqaroni me bashkëpunëtorët, partnerët, eprorët. Momente romantike në dashuri. Loja e joshjes ka rëndësi dhe ju, kur të doni, dini si të joshni. Afërdita dhe Jupiteri krijojnë takime me fat edhe për njerëzit “anta”.

GAFORRJA

Akoma rrethana të favorshme për të fituar para, prandaj këshillohet që të insistoni në marrëdhëniet e punës dhe të biznesit, duke filluar nga mëngjesi kur Hëna hyn në shenjë. Është hëna e fundit e vitit, hëna e radhës do të jetë Hëna juaj e Plotë më 13 Janar, prisni një dhuratë të këndshme nga Befana. Edhe sot mund të shpresoni për një dhuratë fati të mirë, Venusi dhe Marsi ju mbrojnë në pushtime, ripushtime dhe dashuri. Por ju duhet të punoni shumë!

LUANI

Situatë e çuditshme në dashuri: nga njëra anë Venusi ju bën të shqetësuar dhe nga ana tjetër Marsi ju pëshpërit serenata, në fund të një udhëtimi të shkurtër ju pret pasioni, në dashuri brishtësia juaj e dukshme ju bën edhe më interesante, por nuk duhet shtiret indiferencë. Përfitoni nga heshtja e Hënës në shenjën që ju paraprin për të bërë zërin tuaj të dëgjuar në familje dhe gjithashtu në punë në ditët në vijim.

VIRGJËRESHA

Forca e Venusit ndihet edhe në punë, rezultatet kanë filluar të shihen edhe nga pikëpamja ekonomike, nuk ka rëndësi nëse paratë ikin pak me vonesë, e dini si janë: greva, pengesa, keq. moti. Por është e rëndësishme të dini se ato tashmë janë dërguar. Kemi shumë kënaqësi t’ju njoftojmë se vjeshta përfundon dhe dimri fillon me Hënën në shenjën tuaj, që do të thotë se viti i ardhshëm do të jetë një histori ndryshe për ju.

PESHORJA

Për shkak të aspektit disonant të Hënës në Gaforre, duhet të bëjmë ftesën tonë për të qenë të kujdesshëm në shëndet, kushtojini vëmendje bronkeve dhe veshkave, të cilat janë pikat tuaja të dobëta. Natyrisht, specialiteti i kësaj Hëne është të acarojë edhe mjedisin profesional. Lëreni të kalojë stuhia, nuk jeni në gjendje të punoni si zakonisht. Ka edhe detyra familjare që nuk lënë kohë për argëtim. Marsi ndezës? Pasioni ndizet.

AKREPI

Neverland, një ishull që nuk ekziston. Dhe kush e thotë? Jo për ju, i ndriçuar nga Hëna në Gaforre në aspektin e shkëlqyer me Neptunin tek Peshqit, ky është ishulli i dashurisë, i shënuar në hartë nga Saturni. Hëna tradicionalisht është me fat për familjen, miqësitë, por merr edhe një kuptim shumë pozitiv për aktivitetin financiar. Fati ekziston sepse e ke krijuar vetë. Përveç bonuseve, arritja më e mirë është lehtësia me të cilën përballesh me gjithçka.

SHIGJETARI

Sheshi i përsosur Jupiter-Saturn po afrohet (në datën 27), një tranzit që ju lejon të digjni gjethet e thata, në punë, në profesion, si në botën private, dhe të filloni përsëri. Hëna bëhet më miqësore dhe e dashur çdo orë, jo e keqe për sa i përket sensualitetit. Marsi zgjon kuriozitete të çuditshme, Jupiteri mund të krijojë gjithmonë surpriza shumë të lumtura për çiftet e reja. Një tension i fortë në vend të kësaj me një figurë të rëndësishme mashkullore.

BRICJAPI

Jemi afër Solsticit Dimëror, i cili do të sjellë përmirësime të mëtejshme, por sot për shkak të kundërt Hëna do të ketë një moment lodhjeje, planifikoni të relaksoheni. Natyrisht në shoqërinë e dashurisë suaj të dashur, asnjëherë më shumë se në këtë periudhë nuk keni pasur nevojë për ëmbëlsi dhe butësi, për të dëgjuar fjalë dashurie. Keni një ndjenjë që paratë po rriten? Për ne është pothuajse një siguri.

UJORI

Hëna në rregull, por tranziton në sektorin e shëndetësisë, kërkon vëmendje për reumatizmat tuaja të famshme, lëkurën, flokët. Transit nga ana tjetër është i shkëlqyer për aktivitet! Në dashuri, pavarësisht nga mosha juaj, ju duket se jeni përsëri një fëmijë. Kush e di, ndoshta mungesa e keqdashjes mund të bëhet atu në pushtimet e reja. Miqësitë ju korrespondojnë me entuziazëm. Motra dhe vëllezër: lajm! Ëndrra e një djali do të realizohet.

PESHQIT

Atë që nuk keni mundur ta plotësoni dje, të penguar nga Hëna e plotë, mund ta bëni sot dhe nesër. Hëna në pozicionin e mrekullueshëm në Gaforre, e shtëna me fat me Saturnin gjithashtu ndihmon në zgjidhjen e problemeve në lidhje me shtëpinë, parashikon ngjarje të rëndësishme në jetën e fëmijëve. Nuk përjashtojmë një rritje të financave, e cila do të jetë shumë e mirëpritur sidomos për të rinjtë. Ah, po, gati harrova: këtë mbrëmje, dashuri!