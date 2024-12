Teuta fiton ndaj Egnatias që ‘rrëshqet’ në vendin e katërt! (RENDITJA)

DURRES – Egnatia rreshket në vendin e katër në përfundim të javës së 18-të të Kategorisë Superiore. Kampionët në fuqi u kthyen pa pikë nga transferta e Durrësit, pasi u mposhtën 2-1 në “Niko Dovana” në Teuta vendase. Golin e vetëm të pjesës së parë të këtij takimi e shënoi mesfushori 21-vjeçar Muço Boçi që në minutën e katërt. Teuta e dyshifoi epërsinë në minutën e 74-t me Tomën, por në të 81-tën Bakayoko rihapi ndeshjen.

Skënderbeu humbi një mundësi të artë për të parakaluar Bylisin në renditje në atë që mund të konsiderohet përplasja e mbijetesës, pasi të dyja skuadrat mbyllin klasifikimin e përgjithshëm. Edhe pse ekipi i drejtuar nga Ernest Gjoka shënoi dy herë në fillim të çdo pjese me Rashicën dhe Charles, nuk qe i aftë për ta administruar lojën.

Ballshiotët shkurtuan shumë shejt diferencën në 2-1 me Përgjonin, ndërsa në të 82-të gjetën edhe golin e barazimit me Berkon. Pas javës së 18-të, Skënderbeu mbetet i fundit me 15 pikë, ndërsa Bylisi është sërish në zonën e ftohtë me vetëm dy pikë më shumë se korçarët.