SHBA del nga NATO nëse vendet e tjera anëtare nuk paguajnë sa duhet, deklaroi Trump

Një kritik prej kohësh i anëtarëve të NATO-s, Trump i ka akuzuar ata edhe sot se shmangin të shpenzojnë më shumë për mbrojtjen e tyre. Ai paralajmëroi vendet anëtare të organizatës ku bën pjesë edhe Shqipëria se SHBA "absolutisht" do të mbetej në aleancë "nëse ata paguajnë faturat e tyre".

Por në këtë kuadër ai vuri në dukje se SHBA do të tërhiqen nëse ai do të jetë i pakënaqur me angazhimet e aleatëve.

Trump tha se dëshiron që SHBA të trajtohen "drejtësisht" në tregti dhe mbrojtje.

Ai u shpreh për një prioritet të NNATO-sduke kërkuar që ajo të fokusohet në një plan për të frenuar Rusinë dhe Presidentin Vladimir Putin.

Trump paralajmëroi edhe se Ukraina duhet të përgatitet për më pak ndihmë amerikane në mbrojtjen e saj kundër pushtimit të Putinit. “Ndoshta. Po, ndoshta. Sigurisht”, tha Trump për reduktimin e ndihmës nga Uashingtoni për Ukrainën.

I pyetur për Putinin, Trump tha fillimisht se ai nuk ka folur me liderin rus që nga dita e zgjedhjeve muajin e kaluar, por më pas u mbrojt dhe korrigjoi: “Nuk kam folur me të kohët e fundit”.