Vjosa Osmani takon edhe Elon Musk në Paris

Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, gjatë pjesëmarrjes në ceremoninë e rihapjes së katedrales Notre Dame në Paris, ka zhvilluar disa takime të rëndësishme me figura të njohura në skenën botërore.

Osmani ndër të tjera ka takuar edhe ekspertin e teknologjisë dhe miliarderin Elon Musk. “Me Elon Musk në Paris. Një bisedë e madhe për efikasitetin dhe efektivitetin e qeverisë, përpjekjet për të luftuar dezinformimin, si dhe rëndësinë e respektimit gjithmonë të vullnetit të popullit”, shkroi Osmani në një postim në rrjetin social “X”.

Përveç Musk, Osmani ka takuar edhe presidentin e zgjedhur të SHBA-ve Donald Trump, si dhe personalitete të tjera globale, që morën pjesë në event. Rihapja e Notre Dame në Paris që është simbol i trashëgimisë botërore, shënoi një moment të rëndësishëm, pasi ndërtesa u restaurua, pas zjarrit në vitin 2019.

