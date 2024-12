Garazhi plot me makina luksoze Ferrari, Benz, Audi… dhe pako Louis Vuitton: Sirianët mësyjnë në palltin e al-Assad

Një flotë e madhe makinash luksoze u gjet në garazhin e presidentit sirian, Bashar al-Assad i cili u largua nga vendi i tij pasi rebelët sirianë morën Damaskun.

Garazhi i Bashar al-Assad u kap nga forcat opozitare. Tani në rrjetet sociale janë shpërndarë video ku mund të shihni Ferrari, Audi, Mercedes dhe shumë vetura të tjera luksoze.

Bëhet me dije se makinat luksoze të Bashar al-Asadit janë konfiskuar nga forcat e opozitës.

Ndërkohë që në pallatin ku jetonte Assad janë futur sirianët të cilët kanë marrë çfarë u ka dalë përpara. Në një video të bërë virale një person mund të shihet duke mbajtur një kuti portokalli Louis Vuitton ndërsa disa tjerë ngjiten në një shkallë duke mbajtur çanta të mbushura plot me sende.

Mostly teenagers grabbing all the loot from Assad's house in Damascus. pic.twitter.com/uavOEMYMep

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) December 8, 2024