Nga livadhet në fshat te bomberi i Serie B. Shpendi ‘tradhton’ Shqipërinë, gati ti ‘hapë dyert’ Italisë

Karriera e Cristian Shpendit, sulmuesit të ri të Cesena dhe aktualisht golashënuesit më të mirë të Serie B me 10 gola në 14 ndeshje, është një histori pasioni dhe përkushtimi. Në një intervistë të gjatë, Shpendi ndan momente nga rrugëtimi i tij si futbollist, lidhjen me Cesena dhe marrëdhënien e veçantë me vëllain binjak, Stiven.

Katër sezonet e fundit të Cristian përshkruhen lehtë: triumf në kampionatin Primavera 2 si pjesë e një dysheje sulmuese me vëllain e tij, debutim si profesionist në Serie C si zëvendës i Stiven, më pas shpërthimi personal me gola të shumtë, që kulmuan me promovimin në Serie B dhe suksesin aktual. "Nuk e prisja ta nisja kaq mirë këtë sezon, por doja që të ndodhte kështu", – thotë ai i emocionuar.

Shpendi u bë pjesë e Cesena pas disa përpjekjeve të dështuara për të hyrë në akademitë e klubeve të tjera: "Kam filluar të luaj në ekipin e fshatit tim, Lucrezia. Pas dy vitesh shkova te Delfino Fano dhe më pas te San Marino Calcio, ku kalova 4 vite. Pas një sezoni të mirë aty, erdhi telefonata nga Cesena. Kisha bërë shumë prova në klube si Bologna, Sassuolo, SPAL, Venezia…, por shpesh më refuzonin sepse nga pikëpamja fizike isha ende prapa bashkëmoshatarëve. Megjithatë, Cesena ishte vendi më i mirë për mua dhe vëllain tim në atë kohë".

Cristian dhe Stiven Shpendi kanë ndarë shumicën e rrugëtimit të tyre si futbollistë, duke luajtur shpesh në të njëjtin rol: "Ka qenë një udhëtim i mrekullueshëm së bashku, edhe pse sezonin e fundit rrugët tona u ndanë disi. Gjithmonë kemi qenë në të njëjtën skuadër dhe kemi ndarë emocionet e lojës".

Binjakët janë shpesh të ngatërruar me njëri-tjetrin, madje edhe nga arbitrat: "Ka ndodhur disa herë që t’i atribuonin një gol vëllait tim, kur në fakt isha unë që e kisha shënuar. Duhej të shkonim dhe t’ua sqaronim për të korrigjuar gabimin".

Cesena, Shqipëria dhe ëndrra për kombëtaren: "Cesena është një klub që i vlerëson të rinjtë. Rritja e lojtarëve të akademisë është më e rëndësishme se sa të fitosh një kampionat". Pra, Cristian është shumë i lidhur me klubin që i ka dhënë mundësinë të shkëlqejë.

I lindur në Ancona, me rrënjë shqiptare, Cristian ka përfaqësuar Shqipërinë në nivelet e të rinjve, duke përfunduar së fundmi angazhimin me Kombëtaren U-21: "Italia nuk më ka kontaktuar kurrë më parë, kështu që gjithmonë kam menduar për Shqipërinë si të tashmen time. Po nëse më thërret Spalletti? Patjetër që do ta mendoja. Kombëtarja italiane ka një nivel botëror, do të ishte një mundësi për t’u konsideruar".

Cristian nënshkroi së fundmi një kontratë të re me Cesena deri në vitin 2028, duke shprehur krenarinë për këtë hap: "Jam shumë i lumtur për rinovimin e kontratës. Është një pikënisje e re dhe shpërblim për gjithçka që kam arritur deri më tani. Familja ka qenë gjithmonë mbështetja ime kryesore, sidomos babai im, i cili gjithmonë ka besuar tek ne dhe na ka nxitur të punojmë fort. Ai na ka ndihmuar të mos dorëzohemi, edhe kur na refuzonin".

Cristian Shpendi është një shembull frymëzues për këmbënguljen dhe përkushtimin. Ndërsa vazhdon të shkëlqejë në Serie B, të dyja kombëtaret, Shqipëria dhe Italia, mund të përfitojnë nga talenti i tij.