Zbulohet çfarë e detyroi 39-vjeçarin të rrëfente të vriste gruan me çekiç në Greqi (FOTO)

Opinioni publik u trondit pasditen e sotme nga një ngjarje horror e ndodhur në një familje shqiptare, me banim në Athinë të Greqisë.

Kastriot Cenko njoftoi policinë greke, duke u rrëfyer se i kishte marrë jetën bashkëshortes së tij duke e goditur me çekiç. Një krim tepër i rëndë, që sipas dëshmisë së shqiptarit në bazë kishte xhelozinë, e megjithatë, më tronditëse do ishte ajo që policia do zbulonte në banesën ku ai jetonte.

Krimi që Kastriot Cenko rrëfeu në fakt kishte ndodhur një javë më parë, të enjten e 28 nëntorit. Për 7 ditë, ai e kishte mbajtur trupi ne pajetë të bashkëshortes së tij në papafingon e banesës, duke mbuluar me disa qese plastike.

Në këtë shtëpi jetonin dhe dy djemtë e tyre të mitur, vetëm 9 dhe 12 vjeç, të cilët besonin se nëna e tyre kishte shkuar për vizitë tek të afërmit, ashtu siç u kishte thënë babai. E megjithatë, gënjeshtrat e tij po i zbulonte aroma e rëndë që kishte mbuluar shtëpinë, e pak nga pak, edhe lagjen.

Në këto kushte, Kastrioti u detyrua të rrëfente gjithçka, duke zbulua horrorin që kishte ndodhur.

Një martesë, që siç dëshmohet dhe nga postimet e 39-vjeçarit në Facebook, ishte e mbushur me dashuri, u kthye në një ngjarje horror nga xhelozia.

“Më tradhtonte me shokun tim prandaj e vrava”,– ishte justifikimi që Kastrioti tregoi më krimin tronditës.

Mediat greke bëjnë të ditur se gjithçka ndodhi kur gruaja dyshohet se mori një telefonatë nga një mik dhe hyri në banjë për të folur në telefon.

Më pas ai ka marrë një çekiç dhe e ka goditur në kokë duke e lënë pa ndjenja dhe më pas e ka mbytur me duar. Gjithashtu ai e ka mbështjellë trupin e pajetë me çarçaf dhe e ka fshehur trupin e saj në dhomën e tyre.