Studimi: Shumica e të rinjve shërohen nga Covid-i pas dy vitesh! Te vajzat simptomat zgjasin më shumë

ANGLI- Shumica e adoleshentëve që kanë vuajtur nga Covid për një kohë të gjatë shërohen brenda dy viteve. Në këtë përfundim ka dalë një studim i udhëhequr nga ekspertë nga University College London (UCL). Studiuesit thanë se duhej më shumë punë për të kuptuar pse disa fëmijë kishin ende probleme shëndetësore të vazhdueshme dy vjet pas infektimit.

Studimi ekzaminoi të dhëna për mijëra fëmijë dhe adoleshentë më të rritur. Të rinjtë e moshës 11 deri në 17 vjeç u pyetën për shëndetin e tyre 3, 6, 12 dhe 24 muaj pas kryerjes së një testi PCR për virusin Covid midis shtatorit 2020 dhe marsit 2021. Nga 12,632 adoleshentë që morën pjesë në studim, 943 rezultuan pozitivë dhe dhanë përgjigje në 3, 6, 12 dhe 24 muaj pas testit të tyre origjinal. Prej tyre, 233 u konsideruan se kishin Covid të gjatë tre muaj pasi fillimisht rezultuan pozitivë.

Në gjashtë muaj, 135 vazhduan të përmbushin përkufizimin e kërkimit të Covid-it të gjatë, sipas punimit, i cili është botuar në revistën Nature Communications. Studimi u financua nga Instituti Kombëtar për Kërkimin e Shëndetit dhe Kujdesit dhe Kërkimit dhe Inovacionit në Mbretërinë e Bashkuar. Fëmijët dhe adoleshentët u përcaktuan si me Covid të gjatë nëse kishin më shumë se një simptomë – për të paktën tre muaj – lodhje, probleme me gjumin, gulçim ose dhimbje koke, së bashku me probleme me lëvizshmërinë, kujdesin për veten, kryerjen e aktiviteteve të zakonshme.

Pas një viti, 94 ende konsiderohej se kishin Covid të gjatë. Kjo u ul në 68 dy vjet pas testit fillestar pozitiv, sipas hulumtimit. Ekspertët theksuan se kjo do të thotë se 70% që kishin Covid të gjatë tre muaj pas infeksionit ishin shëruar për dy vjet. Por 30% nuk ​​kishin. Këta fëmijë raportuan mesatarisht pesë deri në gjashtë simptoma sa herë që raportuan për shëndetin e tyre. Simptomat më të zakonshme ishin lodhja, probleme me gjumin, gulçim dhe dhimbje koke.

Adoleshentët më të rritur dhe më të privuarit kishin më shumë gjasa të kishin Covid të gjatë, zbuluan ekspertët. Vajzat kishin më shumë gjasa se djemtë të kishin Covid të gjatë, megjithëse studimi nuk mori parasysh menstruacionet dhe sindromën para-menstruale.

Autorët ishin gjithashtu të prirur të theksonin se fëmijët rezultuan pozitivë përpara se variantet Delta dhe Omicron të virusit të bëheshin dominues, kështu që gjetjet mund të mos pasqyrojnë efektet afatgjata të këtyre varianteve.