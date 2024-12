Arabia Saudite thyen rekord për 2024. Ja për çfarë bëhet fjalë?

Riad- 303 është numri i personave të ekzekutuar në vitin 2024 në Arabinë Saudite, sipas një numërimi të AFP-së, i cili u përditësua pas njoftimeve nga ministria e brendshme saudite. Ministria saudite në njoftimet për shtyp tha se katër persona të dënuar për krime të ligjit të zakonshëm penal u ekzekutuan.

Në vitin 2023, Arabia Saudite kishte ekzekutuar 170 persona, sipas një raporti të AFP-së bazuar në shifrat zyrtare. Sipas OJQ-së Amnesty International, e cila ka regjistruar ekzekutime në vend që nga viti 1990, nën zbatimin e rreptë të ligjit islamik, mbretëria ishte vendi që kishte ekzekutuar më shumë të burgosur në botë në vitin 2023 pas Kinës dhe Iranit.

Më parë, numri rekord i ekzekutimeve në një vit në vend ishte 196 në 2022 dhe 192 në 1995. Taha al-Haji, drejtor i Organizatës Evropiane Saudite për të Drejtat e Njeriut (ESOHR) me qendër në Berlin, i quajti ekzekutimet e vitit 2024 të pakuptueshme dhe të pashpjegueshme, duke dënuar "shpejtësinë" me të cilën ato u kryen. Mbrojtësit e të drejtave të njeriut kishin paralajmëruar tashmë se Arabia Saudite mund të tejkalojë 300 ekzekutime këtë vit, me një normë prej pothuajse një në ditë.