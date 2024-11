U plagos ku mbeti i vrarë, shoku i tij Martin Cani, 14-vjeçari Luis Meçja del nga spitali

Luis Meçja, 14-vjeçari që u ku plagos me thikë gjatë sherrit u vra shoku i tij Martin Cani, ka dalë nga spitali.

Ata u goditën me thikë nga një moshatar i tyre, M.P. i cili tashmë është arrestuar nga policia dhe ndodhet në institucionin për të mitur në Kavajë.

Kujtojmë se lidhur me ngjarjen, i plagosuri prendendon se ka dy autorë, por Policia e mohon një gjë të tillë.

Përmes një komunikate zyrtare, Policia ka se nga hetimet dhe provat e administruara, përfshirë pamjet filmike, rezulton se autor është vetëm një.

“Nga veprimet hetimore dhe proceduriale në drejtimin e Prokurorisë Pranë Gjykatës së Shakllës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, nga momenti që ka filluar ngjarja dhe në vijim të hetimeve, nuk ekziston autori i dytë i ngjarjes që është sajuar duke hedhur dyshime të ulëta mbi vërtetësinë e komunikatave të Policisë së Shtetit”, thuhet në komunikatë.

Sipas policisë, autori i vrasjes M.P. është goditur dhe shtrirë përtokë nga viktima Martin Cani dhe shoku i tij, Luis Meçja.

Më tej, vijon policia, M.P. ka reaguar duke qëlluar me thikë.

“Autori i vrasjes është goditur dhe shtrirë përtokë nga viktima dhe shoku i këtij të fundit. Ai ka reaguar duke qëlluar me thikë, ndërkohë nga dëshmitë e personave te pranishëm në konflikt, po edhe nga tërësia e provave të administruara nuk rezulton që shoku i autorit të ketë gjuajtur me thikë shokun e viktimës, ndërkohë që ky së bashku me viktimën ishin mbi trupin e shtrirë përtokë të autorit”, thotë policia.