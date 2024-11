Del Piero: Presidenca e FIGC? Asgjë konkrete, por nuk është e vërtetë nëse them ‘jo’

"Nuk ma ka kërkuar asnjë klub, as Sindikata e Futbollistëve që ta bëj këtë. Nëse nuk të ftojnë, nuk mund të paraqitesh vetë, dikush duhet të të propozojë", – tha Alex Del Piero duke komentuar zërat që e përmendin si kandidat të mundshëm për presidencën e FIGC, gjatë një emisioni në “Sky” për Ligën e Kampionëve. "Të them ‘jo’, nuk është e vërtetë, por deri më tani nuk ka asgjë konkrete.

Së fundi mbusha 40 vjeç, – tha me shaka ish-numri 10 i Juventusit, i cili në fakt festoi 50-vjetorin pak ditë më parë. – Unë nuk u zgjova një mëngjes dhe vendosa të kandidoj. Për t’u kandiduar duhet të të propozojë dikush, por askush nga anëtarët me të drejtë vote nuk ma ka kërkuar këtë gjë. Nuk e di çfarë duhet të them. Nëse nuk të ftojnë, nuk mund të paraqitesh.

Si njeri i futbollit, i ndjek të gjitha. Një situatë e tillë duhet trajtuar me respekt maksimal. Për mua, ekipi është thelbësor dhe fryma e ekipit është edhe më e rëndësishme për FIGC. Të them ‘jo’ paradhënie, nuk është e vërtetë, por duhet të ulesh në tavolinë me dikë që të dëshiron. Deri tani nuk ka asgjë konkrete.

Edhe në të kaluarën më ka ndodhur të flas për presidencën e një klubi tjetër, kur nuk kishte asgjë konkrete. E përsëris, asnjë nga komponentët e FIGC dhe as Sindikata e Futbollistëve nuk më ka kontaktuar".