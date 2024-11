Berisha: Vota e diasporës ka rëndësi përcaktuese për Shqipërinë!

TIRANË- Kreu i PD-së, Sali Berisha ka mbajtur fjalën e tij në takimin e Partisë Demokratike me shqiptarët në Greqi me rastin e 112-vjetorit të Pavarësisë. Berisha foli edhe lidhur me çështjen "Beleri", për të cilin tha se u burgos nga kryeministri Edi Rama, vetëm pse refuzoi të kandidonte për Partinë Socialiste. Lideri i opozitës shtoi më tej se kështu u krijua një sherr dhe grindje me Greqinë, në të cilën Shqipëria nuk kishte të drejtë.

"Qëndrimi tjetër ndaj Fredi Belerit. Tani, ju jetoni aty. Jetoni në vendin tuaj. Ju çdo ditë përpiqeni të sanksiononi të drejtat politike dhe jo vetëm ekonomike dhe kjo është shumë normale. Sot, në hapësirën evropiane dhe jo vetëm në BE, ju shikoni se si Britania e Madhe kishte një kryeministër indiano-afrikan. Dhe zotëria filloi betejën me Fredi Belerin. Çfarë ishte beteja me Fredi Belerin? Ua them unë ju që ta dini të gjithë.

Absolutisht për refuzimin e Belerit për të kandiduar për PS-në. E thirri në kryeministri, jo, tha ai, jam i djathtë, nuk pranoj të kandidoj për ty. Dhe filloi beteja. Krijoi një sherr, një grindje në të cilën Shqipëria absolutisht nuk kishte të drejtë, përveçse përdori gjykatën për procese të mirëfillta politike kundër tij dhe dëshmitarë të rremë, dëshmitarë të paguar për të gënjyer në procesin e tij. Dalim prapë tek diktatura pa parime, pa rregulla, pa ligje. Interesat mafioze të Edi Ramës për brigjet e Himarës mbizotëronin mbi të gjitha interesat e tjera të qytetarëve të Himarës, të marrëdhënieve me fqinjët, etj.", tha Berisha.

Kryedemokrati foli edhe për votën e diasporës, për të cilën tha se ka rëndësi përcaktuese për Shqipërinë. Ai u shpreh se Partia Demokratike do të krijojë kuadrin më të favorshëm për rikthimin e emigrantëve.

"Ndaj dhe ju ftoj të angazhoheni në këtë fushatë, në të cilën vota juaj ka rëndësi përcaktuese për Shqipërinë, shqiptarët dhe të ardhmen e saj. Ju garantoj se PD, nesër në qeveri me koalicionin e saj, do krijojë kuadrin ligjor më të favorshëm, më miqësor për rikthimin e emigrantëve shqiptarëve, investimet e tyre. Kuadër, i cili ç’është i vërteta u instalua edhe njëherë, por tani do jetë shumë më i gjerë në mënyrë që suksesin që keni pasur në Greqi, të vini dhe ta transferoni në Shqipëri. Ju dhe emigrantët e tjerë nga të gjitha vendet, por para së gjithash duhet të angazhohemi për pjesëmarrje masive në votime.

Roli juaj është i pazëvendësueshëm, është përcaktues. Ne do bëjmë gjithçka për të intensifikuar takimet me ju, për udhëzimet. Do jetë viti i parë që emigracioni dhe diaspora do marrin pjesë në votime. Ju përshëndes shumë përzemërsisht dhe ju ftoj të bëjmë gjithçka së bashku në mënyrë që me votën tonë të lirë të shpëtojmë Shqipërinë nga kjo narkodiktaturë. Ta bëjmë Shqipërinë një vend ku qytetarët e saj gëzojnë të drejtat që duhet të gëzojnë si qytetarë europianë dhe begatohen me mundin e djersën e tyre çdo vit e më shumë. Do mund të dalin me mundin dhe djersën e tyre nga varfëria dhe të ecin drejt një jete normale. Edhe njëherë, gëzuar Ditën e Flamurit, por gëzuar gjithashtu edhe festat e fundvitit të gjithëve ju, miqve tuaj grekë, të gjithë familjeve tuaja.", përfundoi Berisha fjalën e tij.