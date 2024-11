“Gjithçka është e shtrenjtë!” Bolivia përballet me një kolaps ekonomik tronditës

EL ALTO, Bolivi – Karburanti po bëhet me shpejtësi një nga mallrat më të pakta të Bolivisë.Radhë të gjata automjetesh gjarpërojnë për disa kilometra jashtë stacioneve të karburantit në të gjithë Bolivinë, dikur prodhuesi i dytë më i madh i gazit natyror në Amerikën e Jugut. Disa nga radhët nuk lëvizin për ditë të tëra.

Ndërsa zhgënjimi rritet, shoferët si Victor García tani hanë, flenë dhe kalojnë kohën me shoqëri radhe rreth kamionëve të tyre të palëvizur, duke pritur për të blerë vetëm disa litra naftë – përveç nëse stacioni mbaron shitjet.

"Ne nuk e dimë se çfarë do të ndodhë, por do të jemi më keq," tha García, 66 vjeç, i cili iu afrua pompës të martën ndërsa orët kalonin në El Alto, një zonë e zhveshur pranë Bolivisë, kryeqyteti në altiplanin e Andeve.

Shtrenjtimi i karburantit i Bolivisë vjen ndërsa rezervat e valutës së huaj të vendit bien, duke i lënë bolivianët të paaftë për të gjetur dollarë amerikanë në banka dhe zyra këmbimi. Mallrat e importuara që dikur ishin të zakonshme janë bërë të pakta.

Kriza e karburanteve ka krijuar një ndjenjë se vendi po zhbëhet, duke ndërprerë aktivitetin ekonomik dhe jetën e përditshme për miliona njerëz, duke dëmtuar tregtinë dhe prodhimin e fermave dhe duke rritur çmimet e ushqimeve, citon noa.al këtë raport special të AP.

Zemërimi në rritje i publikut ka shtyrë turmat në rrugë javët e fundit, duke grumbulluar presion mbi presidentin e majtë Luis Arce, përpara zgjedhjeve të tensionuara vitin e ardhshëm.

Foto: AP

"Ne duam zgjidhje efektive për mungesën e karburantit, dollarëve dhe rritjen e çmimeve të ushqimeve," tha Reinerio Vargas, zëvendësrektor i Universitetit Autonom Gabriel René Moreno në provincën lindore të Santa Cruz, ku qindra kamionistë dhe banorë të dëshpëruar u mblodhën në qendër të martën për të shfryrë zemërimin e tyre ndaj mosveprimit të Arçes dhe për të kërkuar zgjedhje të parakohshme.

Në një shpërthim të ngjashëm pakënaqësie, protestuesit bërtisnin "Gjithçka është e shtrenjtë!" në një marshim nëpër rrugët e kryeqytetit, La Paz, javën e kaluar.

Bolivianë thonë se imazhi i Arce ka rënë jo vetëm për shkak të krizës, por edhe sepse qeveria e tij këmbëngul se kriza nuk ekziston.

"Shitjet e naftës janë në proces të kthimit në normalitet," tha të martën Ministri i Ekonomisë Marcelo Montenegro.

Arce është zotuar vazhdimisht se qeveria e tij do t’i japë fund mungesës së karburantit dhe do të ulë çmimet e mallrave bazë me afate arbitrare. Më 10 nëntor, ai përsëri premtoi se do ta “zgjidhte këtë çështje” brenda 10 ditësh.

Ndërsa afatet vijnë dhe ikin, kursi i këmbimit të monedhës në tregun e zi është rritur në gati 40% më shumë se kursi zyrtar.

"Radhët po bëhen gjithnjë e më të gjata," tha shoferi 38-vjeçar Ramiro Morales, i cili kishte nevojë për një banjë pas katër orësh në radhë të martën, por kishte frikë se do të humbiste vendin e tij në radhë nëse do të do shkonte të lahrj. "Njerëzit janë të rraskapitur", thotë ai.

Është një kthesë tronditëse për kombin pa dalje në det prej 12 milionë banorësh që ishte një histori suksesi ekonomik i Amerikës së Jugut në vitet 2000, kur pasuria e mallrave gjeneroi dhjetëra miliarda dollarë nën presidentin e parë indigjen të vendit, ish-presidentin Evo Morales.

Morales, mentori i dikurshëm i Arce, është rivali i tij i sotëm në luftën për të qenë kandidati i partisë në pushtet vitin e ardhshëm.

Por kur bumi i mallrave përfundoi, çmimet ranë dhe prodhimi i gazit u pakësua. Tani, Bolivia shpenzon rreth 56 milionë dollarë në javë për të importuar pjesën më të madhe të benzinës dhe naftës së saj nga Argjentina, Paraguai dhe Rusia.

Ministri i Ekonomisë i Malit të Zi u zotua të martën se qeveria do të vazhdojë të ofrojë subvencione karburanti që kritikët thonë se nuk mund t’i përballojë.

Pankartat e dy viteve më parë që mburren se inflacioni i Bolivisë është më i ulëti në Amerikën e Jugut ende përshëndesin turistët që mbërrijnë në Aeroportin Ndërkombëtar El Alto. Tani, inflacioni është ndër më të lartët në rajon.

Mungesa e karburantit i pengon fermerët të çojnë prodhimet e tyre në qendrat e shpërndarjes dhe tregjet, duke shkaktuar një rritje të mprehtë të çmimeve për produktet ushqimore.

Javën e kaluar në La Paz dhe në fqinjin El Alto, bolivianët e uritur u përpoqën në radhët e gjata për të blerë oriz pasi dërgesat e vonuara më në fund mbërritën nga Santa Cruz, motori ekonomik i vendit rreth 850 kilometra larg.

Me mungesën e naftës që prek gjithçka, nga funksionimi i traktorëve deri te sigurimi i pjesëve të makinerive, mungesa po dëmton edhe fermerët gjatë sezonit vendimtar të mbjelljeve.

“Pa naftë, nuk ka ushqim për vitin 2025”, tha Klaus Frerking, nënkryetar i Dhomës Bujqësore Lindore të Bolivisë.

Çmimet e patateve, qepëve dhe qumështit janë dyfishuar në tregun kryesor të ushqimit me shumicë në El Alto gjatë muajit të kaluar, thanë shitësit, duke tejkaluar normën e inflacionit prej gati 8% të vendit.

Bolivianë nervozë po reduktojnë konsumin e tyre.

"Duhet të kërkosh shumë për të gjetur ushqimin më të lirë," tha 67-vjeçarja Angela Mamani, duke luftuar për të mbledhur ushqime për gjashtë nipërit e saj në tregun e hapur të El Alto të martën. Ajo planifikoi të blinte perime, por nuk kishte para të mjaftueshme dhe shkoi në shtëpi duarbosh.

Këtë javë, qeveria e Arce prezantoi një buxhet për vitin 2025 – me një rritje prej 12% të shpenzimeve – që tërhoqi reagimin e ligjvënësve dhe udhëheqësve të biznesit të cilët thanë se do të çonte në më shumë borxhe dhe më shumë inflacion.

Ndërsa partia qeverisëse Lëvizja Drejt Socializmit përçahet në luftën për pushtet midis Arce dhe Morales, të dy politikanët e kanë parë rrëmujën ekonomike si një mënyrë për të forcuar pozitat e tyre përpara zgjedhjeve të 2025-ës.

“Ata mohojnë se ka probleme. Ata fajësojnë kontekstet dhe konfliktet e jashtme”, tha analisti ekonomik bolivian Gonzalo Chavez.

Mbështetësit e Morales nisën protestën 24-ditore muajin e kaluar duke synuar pjesërisht trajtimin e ekonomisë nga Arce që bllokoi rrugët kryesore dhe bllokoi dërgesat tregtare, duke i kushtuar qeverisë miliarda dollarë.

Forcat e sigurisë i ndërprenë tubimet gati një muaj më parë. Por të martën, qeveria e Arce vazhdoi të fajësonte bllokadat e Morales për krijimin e linjave të kudondodhura të karburantit.

"Ne kemi nevojë për ndryshim," tha Geanina García, një arkitekte 31-vjeçare që rend në qendrën ushqimore të El Alto për oferta të lira – detyrë që ajo tha se ishte kthyer në një makth.

"Njerëzit nuk jetojnë nga politika, ata jetojnë nga dita në ditë, nga ajo që prodhojnë dhe nga ato që fitojnë."