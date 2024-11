Arsyet pse gjyqtarja vendosi të lirojë Sali Berishën

Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u lirua sot nga arresti shtëpiak me vendim gjykate. Por cilat ishin arsyet që GJKKO-ja vendosi të tërheqë masën e sigurisë për liderin e PD-se, Sali Berisha Avokati Redi Rama analizon vendimin dhe thotë se për të marrë këtë vendim nga gjyqtarja mund të jetë ndikuar dhe vendimi i Gjykatës Kushtetuese, që edhe pse nuk e goditi masën me “arrest shtëpie” , ka ndryshuar masën tjetër plotësuese, atë për mos të dalë nga Shqipëria. Në fakt ishte krijuar një paradoks. Kushtetuesja anuloi vendimin për të ndaluar daljen jashtë vendit të Berishës dhe tha se është i mjaftueshëm detyrimi për paraqitje. Ndërsa paralajmëroi se më 27 dhjetor do të shqyrtonte dhe kërkesën për të anuluar arrestin shtëpiak. Në këtë mënyrë, situata ishte bërë e tillë që arresti në shtëpi e kishte tejkaluar paligjshmërinë dhe ishte bërë i pakuptimtë duke përforcusr zërat për një izolim politik të kreut të opozitës. Avokati Rama, thotë se njjë nga arsyet përse gjyqtarja vendosi të lirojë Sali Berishën, është se ajo është referuar disa kritereve. "Së pari, kritereve që proceson Kodi i Procedurës Penale, që lidhen me rrezikshmërinë e individit, me mundësinë e tij për të ndikuar tek marrja e provave sepse është mbyllur hetimi. Zakonisht kur mbyllet hetimi, mbrojtja kërkon zëvendësimin e masës së sigurimit ose shuarjen e tyre. Shto këtu, dhe faktin që Sali Berisha është një personalitet publik dhe lideri i opozitës dhe ka funksion publik. këto mund të jenë disa nga arsyet që kanë cacur gjyqtaren paraprake për të marr këtë ndryshim mase", tha avokati Rama sonte në rtsh. Ai shtoi më tej se, “duhet të presim zbardhjen e vendimit të arsyetuar, pot mendoj se, për shkak se nga njëra anë ka pasur disa kërkesa nga mbrojta e z. Berisha për të zëvendësuar masën, dhe nga ana tjetër ka ndikuar dhe vendimi i Kushtetueses. Vendim i cili edhe pse masën për detyrim paraqitje nuk e ka shpallur anti-kushtetuese ka shpallur masën tjetër plotësuese-atë për mos të dalë nga Shqipëria."

