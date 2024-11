I dënuar me 12 vjet burg nga GJKKO, sekuestrohen pronat me vlerë 2.5 milion euro të një 36-vjeçari

Sekuestrohen pronat me vlerë 2.5 milion euro të një 36-vjeçari nga Fieri.

19 prona të paluajtshme janë sekuestruar në Tiranë dhe Durrës.

Sipas GJKKO pronat janë të pjesëtarit të një grupi të strukturuar kriminal për trafikim të lëndvë narkotike.

‘Ky shtetas, i dënuar nga GjKKO-ja, me 12 vjet burgim, i kishte tjetërsuar këto pasuri me vlerë totale rreth 2.5 milionë euro, në favor të të afërmve.

Në zbatim të vendimit të Gjykatës së Fierit, pas hetimit të kryer në koordinim me Prokurorinë e Fierit, me objektiv gjurmimin dhe sekuestrimin e aseteve të krimit, Sektori për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare i DVP Fier sekuestroi pasuritë e shtetasit Nikolin Gjolena, 36 vjeç, të dënuar me 12 vjet burgim nga GjKKO-ja, për veprën penale "Trafikimi i lëndëve narkotike", kryer në kuadër të grupit të strukturuar kriminal.

Konkretisht u sekuestruan: 10 apartamente në Durrës, 5 apartamente në Tiranë, 1 njësi tregtare në Durrës, 2 garazhe në Tiranë dhe 1 ndërtesë në Tiranë.

Vijojnë hetimet për gjurmimin dhe sekuestrimin e pasurive të tjera që ky shtetas dhe shtetasit e lidhur me të, mund të kenë përfituar nga veprimtaria kriminale.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme’. citohet në njoftim.