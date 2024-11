Surprizon Cadillac, vendos të futet në Formula 1!

ANGLI – FIA e kishte ndezur dritën jeshile për disa muaj, por F1 kishte shprehur dyshime për pranimin e General Motors në garat e saj. Megjithatë, disa javë më vonë, negociatat përfunduan me sukses dhe tani është zyrtare: ekipi amerikan do të jetë skuadra e 11-të në Kampionatin Botëror nga viti 2026.

Formula 1 ka njoftuar se ka arritur një marrëveshje paraprake me amerikanët dhe ekipi do të quhet Cadillac F1. Fillimisht, ai do të bashkohet si ekip klient me motorë Ferrari, por synimi është që nga viti 2028, General Motors të zhvillojë njësitë e tij të energjisë.

Greg Maffei, CEO i Liberty Media, shpjegoi: “Me planet e vazhdueshme të rritjes së Formula 1 në SHBA, gjithmonë kemi besuar se pranimi i një marke amerikane të jashtëzakonshme si GM/Cadillac në garë dhe General Motors si furnizues i ardhshëm i njësive të energjisë mund të sjellë vlerë dhe interes shtesë për sportin.”

Pas refuzimit të pranimit të një ekipi të udhëhequr nga Michael Andretti nga FOM, ish-piloti u tërhoq dhe projekti, tani i drejtuar nga Dan Towriss, më në fund mori miratimin për të hyrë në kategorinë më të lartë të automobilizmit. General Motors u bashkua me Andrettin kur ai kërkoi të krijonte një ekip të ri, ashtu siç bëri në kategori të tjera si IndyCar.