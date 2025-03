Treni më i shpejtë në botë me shpejtësi të lartë i nënshtrohet testeve në Pekin

Prototipet e trenit më të shpejtë në botë, CR450, me një shpejtësi testimi deri në 450 km në orë dhe një shpejtësi operacionale prej 400 km në orë, tani po i nënshtrohen testeve në hekurudhat unazore të Pekinit për shërbimet e ardhshme tregtare.

Trenat e rinj debutuan në Pekin më 30 dhjetor 2024. Ata janë dukshëm më të shpejtë se trenat me shpejtësi të lartë CR400 Fuxing aktualisht në shërbim, të cilët funksionojnë me shpejtësi 350 kilometra në orë.

Wang Feng, zv.drejtor i prodhuesit të trenave, “CRRC Corporation Limited”, theksoi se CR450 përfaqëson një hap të gjithanshëm në teorinë, teknologjinë, pajisjet, standardet dhe menaxhimin operacional të trenave, raportoi “Science and Technology Daily” të enjten, raporton noa.al duke cituar agjencinë e lajmeve “Xinhua”.

Për të arritur shpejtësinë e paprecedentë operacionale prej 400 km në orë, inxhinierët kanë përmirësuar kapacitetin e tërheqjes dhe performancën dinamike, shpjegoi Wang.

Sipas Wang, treni përdor një sistem tërheqës të përhershëm me magnet të ftohur me ujë, një karrocë të gjeneratës së re me stabilitet të lartë dhe inovacione me shumë sisteme për të mbështetur operacionet e tij me shpejtësi të lartë.

Siguria përforcohet nga teknologjia e kontrollit të frenimit emergjent me shumë nivele dhe mbi 4000 sensorë monitorimi në bord. Këto gjurmojnë sistemet kryesore, duke përfshirë ingranazhet e drejtimit, pantografët e tensionit të lartë, sistemet e kontrollit të trenave dhe zbulimit të zjarrit, në kohë reale.

Për sa i përket kursimit të energjisë, një dizajn i efektshëm i mbulesës në karroca zvogëlon ndjeshëm rezistencën e ajrit, ndërsa teknologjitë dhe materialet e reja të lehta reduktojnë peshën e trenit me 10 për qind dhe ulin rezistencën e drejtimit me 22 për qind, vuri në dukje Wang.

Teknikat e reduktimit të zhurmës e dallojnë më tej modelin. Shtatë teknologji inovative, duke përfshirë materiale që thithin zërin dhe forma aerodinamike të optimizuara, reduktojnë zhurmën e kabinës me 2 decibel, duke u ofruar pasagjerëve një udhëtim më të qetë, shtoi Wang.

Për më tepër, përmirësimet inteligjente i mundësojnë CR450 të tejkalojë modelet e tjera në fusha të tilla si funksionimi dhe kontrolli, monitorimi i sigurisë dhe shërbimet e pasagjerëve, tha ai.