Horoskopi i Paolo Fox për sot, e hënë 17 mars 2025

Lexoni horoskopin e ditës nga Paolo Fox për të zbuluar çfarë të rezervojnë yjet: pasqyra astrologjike për sot, e hënë 17 mars 2025, për çdo shenjë të zodiakut.

Gjithçka mbi dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi

E hëna e 17 marsit sjell yje miqësore! Mërkuri dhe Venusi janë në shenjën tënde, ndërsa Marsi është pak kundër. Kjo mund të tregojë rivalitete dhe kundërshtarë jo gjithmonë të ndershëm, por mos u shqetëso: në fund, do të arrish atë që dëshiron. Ky është gjithashtu një moment i rëndësishëm për dashurinë, kështu që marrëdhëniet me njerëzit e afërt do të jenë më të lehta. Nëse ka dikë që të intereson, përgatitu, sepse nga e mërkura Hëna do të sjellë një energji shumë të rëndësishme. Mendoj se kjo javë është ideale për revanshe dhe, në përgjithësi, është premtuese. Pjesa e parë e vitit është më e favorshme se e dyta! Nëse ke një ide ose një propozim për të bërë, vepro tani.

Demi

Që nga java e kaluar, shqetësimi është i ndjeshëm. Është koha për të përfunduar marrëveshje dhe për të çuar përpara projekte të reja, por mund të duhet edhe të "prerësh degët e thata". E hëna e kaluar ishte një ditë veçanërisht e lodhshme. Gjatë shtatë ditëve të fundit, këndvështrimi yt për jetën profesionale ka ndryshuar. Përgatitja jote është e padiskutueshme, por mund të kesh disa diskutime me partnerë ose bashkëpunëtorë. Për të rinjtë, ky është një moment kyç për të filluar ose për të ndryshuar një rrugë studimi. Ka vendime që duhen marrë dhe disa pasiguri që duhen kapërcyer. Me Hënën kundër sot, është e këshillueshme të jesh i kujdesshëm në të gjitha marrëdhëniet, përfshirë ato dashurore.

Binjakët

Kjo javë shënon një fazë të madhe kreativiteti, e cila do të kulmojë me një Hënë të favorshme të dielën, duke sjellë një moment force në të gjitha marrëdhëniet ndërpersonale dhe dashurore. Jupiteri vazhdon të tranzitojë në shenjën tënde, duke e bërë këtë periudhë ideale për eksperimente të vlefshme. Nëse ke një ide që dëshiron ta realizosh, mos u ndalo tani! Ky horoskop është i ndryshëm nga ai i fundit të shkurtit dhe përmirësime janë në horizont. Ata që kanë një aktivitet të lidhur me biznesin mund të përfitojnë nga disa privilegje shtesë. Dashuria po kalon një fazë rimëkëmbjeje, kështu që i ftoj edhe beqarët të bëhen më aktivë!

Gaforrja

Sot, edhe pse mund të mbështetesh te energjia e mirë e Hënës, mbeten disa pasiguri në fushën sentimentale. Është një periudhë e çuditshme për dashurinë: ka ditë kur duket e vështirë të merresh vesh me të tjerët, dhe të tjera ku bën një sy qorr ndaj situatave të pakëndshme. Çiftet që kanë kaluar sfida më parë mund të mos arrijnë ende të rikthejnë qetësinë e duhur. Gjithashtu, ata që kanë nisur një lidhje të re mund të mos kenë ende besim të plotë, veçanërisht në fillim. Megjithatë, me Hënën e favorshme sot, mund të përmirësosh kushtet e tua të punës. Mos harro, Jupiteri do të jetë në shenjën tënde pas disa muajsh, prandaj është e rëndësishme të fillosh të planifikosh nismat më të rëndësishme, qoftë në punë apo studime.

Luani

Mund të ndihesh pak i nervozuar; të kesh një Hënë të vështirë nuk do të thotë domosdoshmërisht se gjërat do të shkojnë keq. Mund të ketë vetëm disa bezdi ose të papritura, dhe mund të mos arrish të shprehësh plotësisht atë që ndjen në zemër. Fatmirësisht, duke filluar nga e mërkura, situata do të ndryshojë. Të këshilloj të shmangësh çdo lloj nervozizmi ose diskutimi për 48 orët e ardhshme, pasi mund të të vendosin lehtësisht në një pozicion të pafavorshëm. Përqendrohu tek ajo që është e dobishme për të ardhmen tënde: Luani do të ketë një vit shumë të rëndësishëm dhe do të jetë e domosdoshme të fillosh menjëherë të punosh për projekte të reja.

Virgjëresha

Sot mund të mbështetesh te pozicioni i favorshëm i Hënës. Për fat të mirë, ka më pak kundërshti planetare dhe prilli do të jetë muaji i zbulimeve të mëdha, si për ata që po zhvillojnë një projekt, ashtu edhe për ata që presin përgjigje nga kompania e tyre. Zakonisht, të lindurit në shenjën e Virgjëreshës nuk pëlqejnë të presin dhe, kur kanë një ide, e realizojnë menjëherë. Megjithatë, kundërshtitë e fundit planetare kanë sjellë vonesa dhe nevojën për të pritur lajme nga jashtë. Në dashuri, Marsi ndodhet në një pozicion aktiv, duke të dhënë mundësinë të rigjesh ndjenjat që mund të jenë vënë në provë nga vështirësitë praktike.

Peshorja

Sot është e rëndësishme t’i kushtosh vëmendje parave. Mund të kesh nevojë të rifitosh pak qetësi financiare, veçanërisht nëse ke shpenzuar shumë kohët e fundit ose ke kaluar një ndarje të kushtueshme. Në përgjithësi, nuk të mungon energjia krijuese. Jupiteri është në një aspekt pozitiv dhe ndihmon për të kuptuar më mirë situatat që kanë nevojë për një shtysë përpara. Mos harro të kesh besim në aftësitë e tua dhe të tregohesh i kujdesshëm në marrëdhëniet ndërpersonale, sepse jo të gjithë njerëzit që frekuenton janë pozitivë. Kujdes nga ata që të shqetësojnë dhe të harxhojnë kohën!

Akrepi

Sot, me Hënën në shenjën tënde, ke një aftësi të madhe për të vepruar dhe intuita të shkëlqyera, veçanërisht nëse ke punuar për një projekt që më në fund mund ta prezantosh. Jam i sigurt që tashmë ke marrë disa konfirmime. Ky është një moment neutral për marrëdhëniet dashurore, të cilat mund të ecin pa asnjë emocion të veçantë. Ndoshta mendja jote është diku tjetër. Mund të ndjesh nevojën për të rifituar pak pasion në disa lidhje dhe, në raste të rralla, të kërkosh diçka të re. Kujdes me diskutimet e vogla, veçanërisht me Luanët dhe Demët. Çiftet që kanë një kohë të gjatë bashkë duhet të planifikojnë financat, sepse pritet një periudhë me më shumë shpenzime për shtëpinë, fëmijët ose ndonjë event të rëndësishëm.

Shigjetari

Më në fund mund të rifitosh pak optimizëm! Që nga fundi i shkurtit ke qenë nën presion dhe ke përjetuar momente të lodhshme nga ana fizike. Shigjetari është një shenjë që nuk ndalet kurrë dhe di të veprojë, por kur nuk është në formë të plotë, është normale të ndihet i rraskapitur. Dashuria po të thërret dhe të paralajmëroj se e mërkura dhe e enjtja do të jenë ditë të mira për të kuptuar se ku po të çon zemra jote dhe për të marrë mesazhe mbështetjeje nga njerëzit që të duan. Kujdes me çështjet ligjore, sepse mund të duhet të merresh me një çështje financiare ose një blerje të rëndësishme. Pranvera do të jetë një periudhë e mirë… por duhet të fillosh të punosh për të që tani!

Bricjapi

Ndihesh më i fortë, por pyes veten çfarë ndodhi mes të shtunës dhe të dielës: ato ditë kanë qenë me të vërtetë të vështira! Nëse ke dyshime në dashuri apo miqësi, është koha të reflektosh dhe të qartësosh situatat në mënyrë të prerë. Bricjapi nuk pranon kompromise: ose gjithçka është e bardhë ose e zezë! Sot do të jetë një ditë më e mirë, por ndjen ende shumë stres. Në mes të vitit, mes majit dhe qershorit, do të jetë e rëndësishme të vendosësh çfarë duhet të vazhdosh dhe çfarë duhet të ndalosh. Mos harro, nuk mund të arrish gjithçka vetë dhe ndonjëherë është e nevojshme të ndryshosh disa marrëdhënie rreth teje. Deri në fund të pranverës së vitit të ardhshëm, dikush do të vendosë të ndryshojë rrugë, të ndërrojë partnerë biznesi ose të bëjë ndryshime të mëdha. Kjo është një fazë transformimi që do të zgjasë për rreth një vit… por në fund, do të jesh ti ai që do të dalë fitues!

Ujori

Sot mund të ndihesh i lodhur. Hëna në aspekt të tensionuar tregon se 48 orët e ardhshme mund të jenë të ngarkuara; prandaj, përpiqu të shmangësh stresin dhe të mos reagosh impulsivisht. Kapërcimi i modeleve të vjetra dhe avancimi me projekte të reja mund të duket më i vështirë, por duke filluar nga e mërkura, situata do të përmirësohet. Ka lajme të mira për dashurinë: ata që duan të martohen ose të bashkëjetojnë do të kenë ide më të qarta që nga mesi i muajit. Maji dhe qershori do të jenë muaj të rëndësishëm për të konfirmuar një lidhje ose për të bërë zgjedhje profesionale. Që nga nesër do të rifitosh energjinë dhe do të mund të mendosh për të ardhmen me më shumë pozitivitet.

Peshqit

Sfidat nuk mungojnë kurrë në jetën tënde, sepse je një person jashtëzakonisht emocional dhe mjafton një gjë e vogël për të të prekur. Megjithatë, këmbëngulja shpërblehet! Sot, falë pozicionit të mirë të Hënës në trekëndësh, do të kesh një energji të jashtëzakonshme dhe një dëshirë të madhe për të treguar veten. Nëse dikush ka tentuar të të pengojë, ky është momenti ideal për të treguar se kush je në të vërtetë. Ka mundësi të mira për pajtime në dashuri dhe për takime të reja për beqarët. Përgatitu për ndryshimet që do të vijnë në qershor! Ata që e kanë nisur vitin me plane të qarta duhet të analizojnë atë që kanë arritur deri më tani, për të ndërtuar një të ardhme të suksesshme. /noa.al