Policia e Hanoverit alarmon ambasadën e Shqipërisë: Nuk po i ndalim dot trafikantët shqiptarë të drogës

GJERMANI- Gazeta gjermane ‘Hannoverische Allgemeine’ i ka kushtuar një artikull trafikantëve shqiptarë të drogës. Në artikull shkruhet se autoritetet nuk po e ndalin dot krimin e organizuar shqiptar. Gazeta gjermane gjithashtu shkruan se për këtë arsye, ata kanë kërkuar ndihmë nga ambasada shqiptare. ‘Hannoverische Allgemeine’ shkruan se shqiptarët kontrollojnë tregtinë e kokainës dhe heroinës në Hanover.

Më tej në artikull thuhet se të rinjtë aktualisht vijnë në Gjermani si turistë me pasaportë dhe kjo do të thotë se ata lejohen të qëndrojnë në Republikën Federale për një total prej 90 ditësh në një periudhë prej 180 ditësh. Gjithashtu në artikull theksohet se sapo arrestohet një shitës droge shqiptar, vendin e tij e zë një bashkatdhetar.

Artikulli i Plotë:

Ka shumë luhatje në skenën e drogës në qarkun e drejtësisë të Hanoverit: sapo policia nxjerr jashtë qarkullimit një nga shpërndarësit shqiptarë të drogës që vepron atje, një bashkëkombës i merr detyrën. Puna e pistë është e rregulluar mirë: Krimi i organizuar siguron gjithmonë që furnizimi me personel, i cili furnizon kryesisht përdoruesit e kokainës dhe heroinës me drogë, të mos ndalet kurrë. Policia tani ka nisur një përpjekje për të thyer këtë cikël të përjetshëm – dhe shpreson për ndihmë nga ambasada shqiptare në Berlin.

Në vitin 2024, autoritetet e emigracionit në Hanover deportuan 141 shtetas shqiptarë nga Gjermania. Shumica e tyre janë kriminelë të dënuar për "krime sipas Aktit të Narkotikëve".

Si rregull, shpërndarësit shqiptarë gjenden direkt përballë qendrës së trajtimit të varësisë ose në afërsi të saj. Prandaj ka kontrolle të rregullta atje, thekson Nurhan Özdemir, drejtuese e Departamentit të Policisë së Hanoverit.

Por, sapo arrestohet një shitës droge shqiptar, vendin e tij e zë një bashkatdhetar: “Është një cikël pa fund”, ankohet drejtori i lartë i policisë. Për të thyer këtë dilemë, hetuesit kanë kontaktuar ambasadën shqiptare.

“Na vizitoi atasheu i policisë në ambasadën shqiptare dhe i shpjeguam problemin tonë”, raporton Nurhan Özdemir. Vetë vendi ballkanik është i interesuar për një zgjidhje, pasi trafiku i drogës reflekton keq në të gjithë kombin.

Policia po punon me palën shqiptare për të shqyrtuar se çfarë opsionesh ligjore ka për të ndaluar furnizimin e vazhdueshëm me shpërndarës në Hanover përfshirë edhe rastet kur shitësit e mundshëm të drogës hyjnë në Republikën Federale. Të rinjtë aktualisht vijnë në Gjermani si turistë me pasaportë. Kjo do të thotë se ata lejohen të qëndrojnë në Republikën Federale për një total prej 90 ditësh në një periudhë prej 180 ditësh.

Özdemir sigurisht e sheh me urgjence gjetjen e një zgjidhjeje: “Ne jemi atje sepse e dimë problemin. E shohim çdo ditë”.