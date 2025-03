Koçani në zi – trishtim, dhimbje dhe mllef një ditë pas tragjedisë në diskotekën ilegale

FOTOREPORTAZH/ Në Koçan, qytetin ku u dogj diskoteka ilegale “Pulse”, shumë familje janë mbështjellë me të zeza. Me informacione nga MakFax dhe foto të EPA nëpërmjet MakFax, publikuar në noa.al me lejen e MakFax

Koçani është mbështjellë nga dhimbja dhe revolta pas tragjedisë së rëndë në diskotekën ilegale “Pulse”, ku humbën jetën 59 të rinj dhe mbi 100 të tjerë u plagosën. Familjet janë në zi, rrugët janë të mbushura me njerëz të tronditur, ndërsa protestat për drejtësi po shtohen.

Tragjedia që shokoi Maqedoninë – dhimbja e familjarëve dhe revolta ndaj institucioneve

Rrënojat e diskotekës “Pulse” janë tashmë një simbol i neglizhencës dhe mungesës së sigurisë. Viktimat, shumica të rinj, humbën jetën në një objekt që funksiononte pa licencë dhe pa asnjë masë sigurie, një fakt që ka shkaktuar zemërim të madh në gjithë vendin.

“Rinia jonë na ka lënë, si mund ta marrim veten nga kjo?”, dëgjohen qytetarët duke qarë në rrugë.

Protesta e zhvilluar një ditë pas tragjedisë u përshkua nga mllefi dhe kërkesa për drejtësi. Në një akt simbolik, protestuesit shembën kafenenë që zotëronte diskotekën e djegur, duke e konsideruar atë si një dëshmi të shkatërrimit moral dhe institucional që ka lejuar një ngjarje kaq të rëndë.

Kush mban përgjegjësi? Arrestime dhe dorëheqje pas tragjedisë

Ndërkohë, 14 persona janë proceduar penalisht, mes tyre edhe ish-ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi. Prokuroria pritet të kërkojë arrest me burg për të gjithë të ndaluarit.

Kryetari i Komunës së Koçanit, Ljupço Papazov, i cili dha dorëheqjen menjëherë pas tragjedisë, ndodhet në Prokurori për të dhënë deklaratë. Por qytetarët nuk janë të kënaqur – ata janë mbledhur para godinës së komunës, duke i kërkuar që të dalë para tyre, por ai nuk e ka bërë këtë as dje dhe as sot.

Kryeministri Hristijan Mickoski ka deklaruar se Papazov nuk është fajtor, por e ka përshëndetur dorëheqjen e tij për arsye morale. Ai gjithashtu premtoi se të gjitha klubet pa licencë do të mbyllen dhe nuk do të lejohet asnjë diskotekë ilegale të operojë në të ardhmen.

Maqedonia në protestë – qytetarët nuk do të heshtin

Revolta nuk është ndalur vetëm në Koçan. Shoqata “Kush e ka radhën” ka bërë thirrje për protesta mbarëkombëtare.

“I bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve që nesër në orën 18:00 të mblidhen në sheshet e qyteteve të tyre dhe të mos e kalojnë këtë tragjedi në heshtje. Të gjithë të vendosin shirita të zinj në shenjë zie, që të tregojmë se jetët e humbura nuk do të harrohen.”

Në Shkup, protesta do të zhvillohet në sheshin e qytetit, për të shmangur bllokimin e rrugëve, duke lejuar transportimin e të plagosurve në spitale brenda dhe jashtë vendit.

Një tragjedi me pasoja të rënda

Nga zjarri në diskotekën “Pulse” humbën jetën 59 të rinj, mes tyre shtatë anëtarë të grupit muzikor ADN dhe një polic në detyrë. Më shumë se 100 persona u plagosën dhe u shtruan në spitale në Maqedoni, Bullgari, Serbi, Turqi, Greqi dhe Kroaci.

Ndërsa vendi mban zi për jetët e humbura, pyetja e madhe mbetet: si u lejua që një lokal pa licencë dhe pa asnjë masë sigurie të funksiononte për vite me radhë, duke u bërë një kurth vdekjeprurës për të rinjtë?

Protestat vazhdojnë. Drejtësia pritet. Por për familjet e viktimave, asgjë nuk do t’i kthejë më të dashurit e tyre.