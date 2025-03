Trump bën lajmërimin sensacional: Nesër publikohet dosja e vrasjes së presidentit Kennedy

Presidenti i SHBA Donald Trump ka urdhëruar publikimin e dokumenteve të klasifikuara në lidhje me vrasjen e presidentit amerikan John F. Kennedy në vitin 1963. Kreu i Shtëpisë së Bardhë tha këtë të hënë se administrata e tij do të bëjë publike të martën rreth 80 000 faqe nga dosje në lidhje me ekzekutimin e ish-presidentit.

“Njerëzit kanë pritur për dekada për këtë” – u tha Trump gazetarëve gjatë një vizite në Qendrën Kennedy në Uashington. “Do të jetë shumë interesante” – shtoi ai.

Në fillim të këtij viti, Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv që udhëzon qeverinë federale të paraqesë një plan për publikimin e të dhënave në lidhje me vrasjet e Kenedit, vëllait të tij Robert Kennedy dhe Martin Luther King Jr.

Byroja Federale e Hetimeve të SHBA tha në fillim të shkurtit se kishte gjetur mijëra dokumente të reja në lidhje me vrasjen e Kenedit.

Trump nënshkroi një urdhër gjatë javës së tij të parë në detyrë në lidhje me lirimin dhe premtoi të publikojë gjithashtu dokumente në lidhje me vrasjet e liderit të të drejtave civile Martin Luther King Jr. dhe senatorit Robert Kennedy, të cilët u vranë të dy në vitin 1968.