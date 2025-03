Shtëpia e Bardhë jep detaje rreth bisedës Trump-Putin

Washington- Rusia ka rënë dakord për një armëpushim të kufizuar ndaj energjisë dhe infrastrukturës në Ukrainë, si pjesë e nismës së udhëhequr nga SHBA për t’i dhënë fund pushtimit rus të Ukrainës, ka konfirmuar Shtëpia e Bardhë.

Në një deklaratë të lëshuar pas telefonatës së Donald Trump me Vladimir Putin, Shtëpia e Bardhë tha se të dy palët ranë dakord të zhvillonin "negociatat teknike" për një armëpushim detar dhe, më tej, një armëpushim të plotë dhe paqe të përhershme.

“Këto negociata do të fillojnë menjëherë në Lindjen e Mesme”, tha Shtëpia e Bardhë.

Trump dhe Putin gjithashtu "ranë dakord që një e ardhme me një marrëdhënie të përmirësuar dypalëshe midis SHBA dhe Rusisë ka avantazhe të mëdha", me "marrëveshje të mëdha ekonomike dhe stabilitet gjeopolitik".

Deklarata e Shtëpisë së Bardhë:

Sot, Presidenti Trump dhe Presidenti Putin folën për nevojën për paqe dhe një armëpushim në luftën në Ukrainë. Të dy udhëheqësit ranë dakord se ky konflikt duhet të përfundojë me një paqe të qëndrueshme. Ata theksuan gjithashtu nevojën për përmirësimin e marrëdhënieve dypalëshe midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë.

Ky konflikt nuk duhet të kishte filluar kurrë dhe duhet të kishte përfunduar shumë kohë më parë me përpjekje të sinqerta dhe të mirëbesimit për paqe. Udhëheqësit ranë dakord që lëvizja drejt paqes do të fillojë me një armëpushim energjetik dhe infrastrukturor, si dhe negociata teknike për zbatimin e një armëpushimi detar në Detin e Zi, një armëpushim të plotë dhe paqe të përhershme. Këto negociata do të fillojnë menjëherë në Lindjen e Mesme. Udhëheqësit folën gjerësisht për Lindjen e Mesme si një rajon bashkëpunimi të mundshëm për të parandaluar konfliktet e ardhshme.

Ata diskutuan më tej nevojën për të ndaluar përhapjen e armëve strategjike dhe do të angazhohen me të tjerët për të siguruar aplikimin më të gjerë të mundshëm. Të dy udhëheqësit ndanë pikëpamjen se Irani nuk duhet të jetë kurrë në një pozicion për të shkatërruar Izraelin. Të dy udhëheqësit ranë dakord se një e ardhme me një marrëdhënie të përmirësuar dypalëshe midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë ka avantazhe të mëdha. Kjo përfshin marrëveshje të mëdha ekonomike dhe stabilitet gjeopolitik kur të arrihet paqja.