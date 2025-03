Zbulohet shkaku pse u gjet i ngordhur qeni i aktorit Gene Hackman

Qeni i Gene Hackman dhe gruaja e aktorit, Betsy Arakawa ka vdekur nga dehidratimi dhe uria, sipas raportit hetimor

SHBA – Një ekzaminim i qenit të gjetur të vdekur së bashku me aktorin Gene Hackman dhe gruan e tij në shtëpinë e tyre në Santa Fe tregon se dehidratimi dhe uria ishin ndoshta shkaqet e vdekjes së kafshës.

Një raport i siguruar nga Associated Press nga laboratori veterinar i Departamentit të Bujqësisë së shtetit detajon një pjesë të trupit të mumifikuar dhe thekson se, megjithëse dekompozimi i rëndë mund të ketë fshehur ndryshimet në organet e brendshme, nuk kishte prova të ndonjë sëmundjeje infektive, traume ose helmimi që mund të kishin shkaktuar vdekjen.

Raporti vëren se stomaku i qenit ishte kryesisht bosh, me përjashtim të sasive të vogla të qimeve dhe të tëmthit. Ndaj qeni ka vdekur nga uria dhe dehidratimi.

Gruaja e Gene Hackman, Betsy Arakawa, ka vdekur nga sindroma pulmonare e hantavirusit, një sëmundje e rrallë që transmetohet nga brejtësit. Hackman, i cili vuante nga Alzheimer-i, nuk ishte i vetëdijshëm për vdekjen e saj dhe ka ndërruar jetë rreth një javë më vonë nga sëmundja e zemrës, e përkeqësuar nga gjendja e tij mendore.

Me sa duket, pasi Arakawa vdiq, Hackman nuk arriti të kujdesej për veten dhe për qenin që ndodhej i mbyllur në një kafaz, gjë që çoi në vdekjen e tij nga uria dhe dehidratimi. Ndërkohë, dy qentë e tjerë arritën të mbijetonin.

Gjetja e qenit të ngordhur

Qeni, një përzierje kelpie i quajtur Zinna, ishte një nga tre qentë e çiftit. Ai u gjet i ngordhur në një kafaz në një dollap banje, pranë trupit të Betsy Arakawa, ndërsa dy qentë e tjerë mbijetuan.

Autoritetet konfirmuan javën e kaluar se Hackman vdiq nga sëmundja e zemrës me ndërlikime nga sëmundja e Alzheimer-it, rreth një javë pasi një sëmundje e rrallë e transmetuar nga brejtësit — sindroma pulmonare e hantavirusit — mori jetën e gruas së tij.

Hackman, i cili ishte në fazat e avancuara të Alzheimer-it, me sa duket nuk ishte i vetëdijshëm se gruaja e tij kishte vdekur.

Trupi i Hackman u gjet në hyrjen e shtëpisë, ndërsa Arakawa u gjet në banjë. Ashtu si qeni, trupat e tyre ishin të dekompozuar dhe me disa shenja mumifikimi, një pasojë e llojit të trupit dhe klimës jashtëzakonisht të thatë të Santa Fe, në një lartësi prej gati 2,200 metrash.

Megjithëse të dy vdekjet u përcaktuan si nga shkaqe natyrore, Zyra e Sherifit të Qarkut Santa Fe po përfundon hetimin duke përpiluar një kronologji të plotë, duke përdorur informacionin nga celularët e mbledhur në shtëpi dhe kontaktet e fundit të realizuara.

"Rasti konsiderohet ende aktiv derisa të kemi atë informacion për të përmbyllur kronologjinë," tha Denise Womack Avila, një zëdhënëse e sherifit.

Zinna, qeni i ndjerë, kishte kaluar nga të qenit një qen i braktisur në një shoqërues të jashtëzakonshëm që gjithmonë qëndronte pranë Arakawa-së, sipas Joey Padilla, pronarit të Santa Fe Tails, një qendër kujdesi për kafshë, e cila u kujdes për qentë e mbijetuar.

Arakawa, e lindur në Hawaii, ishte një pianiste koncertesh e trajnuar, kishte ndjekur Universitetin e Kalifornisë Jugore dhe takoi Hackman-in në mesin e viteve 1980, ndërsa punonte në një palestër në Kaliforni.

Hackman, një ikonë e Hollywood-it, fitoi dy çmime Oscar gjatë një karriere të shquar në filma si The French Connection, Hoosiers dhe Superman, duke qenë aktiv nga vitet 1960 deri në pensionimin e tij në fillim të viteve 2000.

Çifti jetoi një jetë private pas zhvendosjes në Santa Fe dekada më parë. Një përfaqësues i pasurisë së çiftit ka kërkuar të bllokojë publikimin e raporteve të autopsisë dhe hetimeve në lidhje me vdekjet e tyre, veçanërisht fotografitë dhe videot. Vendimi për këtë do të merret nga një gjykatës i shtetit. /noa.al me informacione nga AP