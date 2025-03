Specialja s’lejon Thaçin të marrë pjesë në varrimin e babait! Reagon Rama: Veprim i ulët nga një gjykatë e mbushur me turp

Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj vendimit të Gjykatës Speciale për të mos lejuar ish-presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, të marrë pjesë në varrimin e babait të tij. Ai e ka cilësuar veprimin si një tjetër veprim të ulët dhe një akt të turpshëm, duke kritikuar Gjykatën Speciale që, sipas tij, ka bërë drejtësinë ndërkombëtare një shaka dhe ka përdorur të drejtat demokratike si një lojë boshe.

Në postimin e tij në X, Rama theksoi se ky veprim është një “bumerang brutal” për vullnetin e mirë të Kuvendit të Kosovës, duke e konsideruar si një cenim të të drejtave të individëve dhe të dinjitetit njerëzor.

Postimi i kryeministrit Edi Rama:

Një ulje e re nga një gjykatë turpëruese dhe e paturpshme, e cila e ka kthyer drejtësinë ndërkombëtare në një farsë, të drejtat demokratike në fjalë boshe, dhe vullnetin e Parlamentit të Kosovës në një boomerang të dhunshëm!

A new low from a shameful and shameless tribunal that has turned international justice into a charade, democratic rights into empty words, and the goodwill of the Kosovo Parliament into the most brutal of boomerangs! pic.twitter.com/yfzQt2Vw9t