‘Edhe sikur të gjithë të ikni dhe 5 të mbeten’! Reagimi i familjarëve të Eglit pas rënies së ndjekësve

Pas rënies së ndjekësve në rrjetet sociale, familjarët e Eglit kanë reaguar me një mesazh në llogarinë e saj personale të “Instagram”-it, duke theksuar se mbështetja e vërtetë nuk matet me shifra.

Ata sqaruan se vendimi i saj për të vazhduar rrugëtimin nuk ishte për vëmendje apo për ndjekësit, por për veten e saj.

“Sikur të gjithë të ikni dhe 5 të mbeten… Rëndësi ka të mbeten ata që vërtetë e duan. Vendimi për të vazhduar atë rrugëtim që u la përgjysëm me dhimbje dhe lot nuk ishte për followers, as për vëmendje. Por për Eglin. A do ta ketë të vështirë? Patjetër. A do t’ia dalë? Patjetër. Ne kemi besim dhe do jemi pranë saj sepse kështu mendojmë se duhet bërë me familjarët dhe miqtë, t’i gjendeni pranë kur kanë botën kundër”, shkruhej në postimin në fjalë.

Kujtojmë se Egli u rikthye në shtëpinë më të famshme në Shqipëri gjatë prime-t të së shtunës, ku me shumicë votash publiku vendosi që ajo t’i rikthehet garës.

Ishte kërkesa e Eglit të vazhdonte garën për çmimin e madh, me qëllim siç tha, të vërë në vend dinjitetin e vetë. Kështu ajo u rifut në shtëpi, një javë pasi doli, për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore dhe psikologjike.