‘Jam shkatërruar, por rikthehem!’ – Egli Tako rrëfen dhimbjen dhe bëhet gati të hyjë sërish në BBV

Egli Tako ka bërë një rrëfim të ndjerë mbi eksperiencën e saj në “Big Brother VIP” dhe pasojat që ka përjetuar jashtë shtëpisë.

Ajo shprehet se i ka gjetur njerëzit e saj të shkatërruar dhe veten po ashtu, por kërkon të rikthehet për të rikuperuar dinjitetin dhe për të qenë e mirë me veten e saj.

“Kam thënë ‘më fal’ për shumë gjëra që nuk kanë qenë faji im. E kam bërë sepse kam dashur, dhe ende ndiej. Po rikthehem jo për të qenë e keqe me dikë, por për të qenë e mirë me veten time,” – u shpreh Egli, duke theksuar se familja e saj ka vuajtur për shkak të situatave të saj në BBV.

Në një moment emocional, ajo zbuloi se rikthimi i saj është një dedikim për prindërit e saj, veçanërisht për nënën e saj që feston ditëlindjen. “Ky rikthim është për ju dhe për të vënë në vend dinjitetin tim,” – tha Egli.

Moderatori Ledion Liço njoftoi hapjen e televotimit, ku publiku do të vendosë nëse ajo do të ketë një shans të dytë për të vijuar garën. Nëse rikthehet dhe fiton çmimin e madh, ajo do të marrë vetëm gjysmën e shumës – 50 milionë lekë në vend të 100 milionëve.

A do ta rikthejë publiku Eglin në BBV? Votimi është tashmë i hapur!