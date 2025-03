Horoskopi ditor nga Susan Miller për sot, e hënë, 17 mars 2025

Dita e parë e javës, që sapo ka nisur, pritet të sjellë mundësi të reja për lidhje sociale, stabilitet financiar dhe momente romantike për të gjitha shenjat.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Financat tuaja mund të luhaten shpejt gjatë muajve të ardhshëm për shkak të pranisë së Uranit të paqëndrueshëm në shtëpinë tuaj të parave. Do të ishte në interesin tuaj të analizoni me kujdes situatën financiare. Duke i kushtuar vëmendje të madhe të ardhurave dhe shpenzimeve tuaja, mund të përgatiteni më mirë për shpenzime të papritura—të cilat janë të zakonshme kur Urani është i përfshirë. Kjo qasje do t’ju ndihmojë të shmangni vështirësitë financiare dhe të mbani një rrjedhë të qëndrueshme të parave.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Është në rregull të bëni një dhuratë për veten, qoftë një pajisje elektronike e re, një antikitet i veçantë apo një lojë tavoline për t’u argëtuar me familjen. Me planetin fatlum Jupiter duke kaluar në shtëpinë tuaj të pasurisë materiale, ka shumë gjasa që të ndiheni të kënaqur me çdo blerje që bëni tani. Megjithatë, është e rëndësishme të jeni të kujdesshëm kur bëni blerje. Edhe pse është mirë të lejoni vetes disa gëzime të vogla, blerjet e shumta mund të ndikojnë negativisht në buxhetin tuaj.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Sot, kreativiteti juaj mund të jetë i pakufizuar dhe mund ta shfrytëzoni këtë energji për të festuar Ditën e Shën Patrikut. Për shembull, mund të visheni me ngjyrë të gjelbër për të treguar entuziazmin tuaj ose të blini biskota me gjethe të fatit për t’i ndarë me kolegët në punë. Pavarësisht se si e shprehni gëzimin tuaj për festën, do të tërhiqni shumë vëmendje nga të tjerët. Urani po elektrizon shtëpinë tuaj të imagjinatës, prandaj lejojeni mendjen tuaj inovative të shkëlqejë—diçka e mrekullueshme mund të dalë në dritë.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Kjo është një mundësi e shkëlqyer për të prezantuar veten me një fytyrë të re. Nëse keni një koleg të ri në punë, merrni pak kohë për ta njohur më mirë. Po ashtu, nëse keni një bisedë të shkurtër me dikë në radhë në supermarket, mos hezitoni të shkëmbeni numrat për të vazhduar bisedën më vonë. Planeti shoqëror Uran po kalon në sektorin tuaj të miqësisë, kështu që ka shumë mundësi që një takim i rastësishëm të kthehet në një miqësi të re.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Tani mund të jetë një kohë e shkëlqyer për t’u përqendruar në realizimin e qëllimeve tuaja jetësore. Pavarësisht nëse janë të mëdha apo të vogla, apo duken ende të largëta, gjithmonë mund të planifikoni rrugën tuaj drejt suksesit. Me Jupiterin, planetin e optimizmit dhe fatit, në shtëpinë tuaj të aspiratave, ka shumë mundësi të bëni përparime të mëdha në objektivat tuaja, nëse filloni të punoni për to tani. Hapi më i vështirë është gjithmonë nisja, por sapo ta kapërceni atë, do të arrini në finish më shpejt sesa mendoni.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Gjatë javëve të ardhshme, mund të zhvilloni një interes të papritur për një temë filozofike ose politike për shkak të Uranit, planetit të ideve të papritura, që po kalon në shtëpinë tuaj të njohurisë dhe të kuptimit të thellë. Nëse ndjeni një shtysë për të mësuar diçka të re, mos e injoroni. Do të ishte e dobishme të hulumtoni detajet dhe të zbuloni historitë që fshihen pas temës që ju intrigon. Gjithashtu, mund të jetë e vlefshme të diskutoni mbi këtë temë me një mik të ngushtë për të fituar një perspektivë të ndryshme.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Mund të filloni të mendoni për planet tuaja të pushimeve për sezonin e ardhshëm. Do të dëshironit të vizitonit një nga shtatë mrekullitë e botës? Apo ndoshta do të shijonit një tur edukativ në një vend ekzotik larg shtëpisë? Tani është koha perfekte për të vendosur një aventurë në kalendarin tuaj, për të rezervuar fluturimin dhe për të siguruar akomodimin. Me Jupiterin si udhërrëfyesin tuaj, udhëtimi juaj do të jetë plot argëtim dhe emocion, dhe me shumë mundësi do të takoni njerëz të rinj dhe interesantë gjatë rrugës.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Fati është në anën tuaj kur bëhet fjalë për investimet financiare, falë Jupiterit, planetit të bollëkut dhe fatit të mirë, i cili vazhdon të kalojë në shtëpinë tuaj të financave të përbashkëta. Çdo aksion që tregtoni ose investim që bëni ka shumë gjasa të sjellë një fitim të mirë për ju. Me këtë në mendje, do të ishte e mençur të konsultoheni me një menaxher financiar për të marrë informacion mbi tendencat aktuale të tregut. Në këtë mënyrë, mund të jeni të sigurt që hapi juaj i ardhshëm do të jetë një lëvizje fitimprurëse.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Sot mund të përjetoni disa vonesa në orarin tuaj, por nuk është asgjë që nuk mund ta menaxhoni me pak përgatitje. Këto vonesa mund të shkaktohen nga trafiku, moti i keq, ndryshime në orarin e takimeve ose thjesht nga harresa e diçkaje të rëndësishme në shtëpi. Planifikoni për këto shqetësime duke qëndruar dy hapa përpara. Nisuni 10 minuta më herët për në punë dhe mbani një orar fleksibël, pasi takimet mund të spostohen. Urani, planeti i paparashikueshmërisë, po ndikon në axhendën tuaj tani, kështu që gjithçka është e mundur. Për këtë arsye, menaxhimi i kohës është thelbësor.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Romanca mund të ndizet mes jush dhe partnerit tuaj ndërsa festoni Ditën e Shën Patrikut. Shkoni në paradën lokale me partnerin për t’u bashkuar me festimet. Të dy do të përjetoni momente emocionuese ndërsa mbështesni pjesëmarrësit e paradës. Nëse nuk keni plane për të festuar këtë ditë, mund të shijoni ende shoqërinë e njëri-tjetrit. Urani do të krijojë një atmosferë të mbushur me energji, kështu që emocionet do të jenë të pranishme kudo që të ndodheni.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Mund të jetë koha për një festë pasi Dita e Shën Patrikut po nis. Sillni pak gëzim në zyrë duke shpërndarë gjerdanë me rruaza me ngjyra për kolegët tuaj ose duke sjellë ëmbëlsira me glazurë të gjelbër. Jupiteri optimist po përhap gëzim në shtëpinë tuaj të argëtimit dhe gëzimit, kështu që kolegët tuaj do të jenë të lumtur me entuziazmin tuaj, dhe dita do të jetë e mbushur me hare dhe energji festive.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Këtë javë mund ta përdorni për të kaluar më shumë kohë cilësore me familjen tuaj. Caktoni një ose dy orë për të luajtur një lojë argëtuese me fëmijët tuaj ose organizoni një darkë familjare nëse nuk keni ngrënë së bashku për një kohë të gjatë. Alternativisht, mund të shkoni në një park argëtimi të mbyllur për një pasdite të këndshme. Me Jupiterin e gëzuar që udhëton në sektorin tuaj familjar, do të ketë shumë momente të bukura rreth jush dhe të dashurve tuaj, ndaj sigurohuni të kaloni sa më shumë kohë së bashku. /noa.al