Horoskopi i Paolo Fox për sot, 18 mars 2025

Dita e sotme sjell ndryshime të rëndësishme dhe mundësi të reja për të gjitha shenjat e zodiakut.

Me afrimin e pranverës, disa situata fillojnë të marrin drejtim, ndërsa të tjera kërkojnë ende durim dhe reflektim.

Lëvizjet planetare ndikojnë fuqishëm në dashuri, punë dhe financa, duke krijuar mundësi për ndryshime të mëdha.

Lexo më poshtë parashikimin për shenjën tënde dhe zbulo si mund të përfitosh nga ndikimet e yjeve sot!

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Koha po afron! Pas 48 orësh, Dielli hyn në shenjën tënde, duke shënuar fillimin e një cikli të ri. Pranvera sjell lajme të mira, veçanërisht në punë dhe karrierë. Për ata që kanë mbyllur një marrëdhënie, rikthimi nuk është një opsion – shikimi është drejtuar nga e ardhmja. Një figurë e rëndësishme do të dalë në skenë dhe është e rëndësishme të dëgjosh këshillat e saj. Mos i merr gjërat si të mirëqena në dashuri, sidomos me Gaforren ose Peshoren.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Javën e kaluar ke kaluar momente stresuese dhe sfida, por tani është koha për të reflektuar dhe për të vendosur për të ardhmen. Sot, Hëna është në kundërshtim, gjë që mund të sjellë ndodhi të papritura. Mos u ngarko shumë dhe largohu nga njerëzit negativë. Nesër do të kesh një vizion më të qartë për situatat që të shqetësojnë. E gjithë gjysma e dytë e marsit sjell zgjidhje dhe mundësi të reja. Kujdes nga debatet për çështje pronësie.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Qielli është plot gjallëri! Me Mërkurin, Venusin dhe Diellin në favor, marsi është një muaj me fat për ty. Vetëm ditët e enjtes dhe të premtes mund të sjellin disa pengesa të vogla. Në dashuri, ndjenjat e tua janë të ndërsjella, kështu që mos hezito të shprehësh atë që ndjen. Nëse je beqar, hidhu në veprim! Për ata që janë më të mëdhenj në moshë, kjo është një periudhë ideale për qetësi ose për t’iu përkushtuar një pasioni personal.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Sot je në qendër të vëmendjes falë Hënës në pozicion të favorshëm, por situata në dashuri mbetet e paqartë. Nëse ke probleme në çift, është koha për t’i zgjidhur ato ose për të vendosur distancë. Kujdes nga dyshimet dhe keqkuptimet që mund të ndikojnë në marrëdhëniet e tua. Në aspektin profesional, një sukses i madh mund të vijë deri në verë, veçanërisht për ata që punojnë në fushën kreative. Nëse je zëvendësuar nga dikush tjetër në punë, mos u shqetëso – shumë shpejt do ta kuptojnë vlerën tënde!

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Edhe pse mund të ndihesh i lodhur, asgjë nuk të ndal drejt suksesit. Motivimi dhe dëshira për të vepruar janë në rritje, veçanërisht në karrierë dhe projekte personale. Me Venusin dhe Mërkurin në favor, mund të marrësh vendime të rëndësishme në dashuri – qoftë për të mbyllur një lidhje problematike, qoftë për të forcuar një marrëdhënie të shëndetshme. Nga nesër, mundësi të reja do të shfaqen, por për sonte, pusho dhe ruaj energjinë.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Një ndryshim i madh po vjen! Me Diellin që largohet nga kundërshtimi më 20 mars, do të ndjesh një rigjallërim të madh. Mërkuri të ndihmon të marrësh vendime të zgjuara dhe të rigjesh ekuilibrin tënd. Nëse ke një projekt ose ide, tani është koha për ta vënë në lëvizje. Sot është dita e duhur për të përfunduar biseda të rëndësishme, ndërsa e mërkura dhe e enjtja mund të jenë më të lodhshme. Mos u dorëzo, periudha e mirë sapo ka filluar!

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Me Venusin dhe Mërkurin në kundërshtim, sot mund të ndihesh i tensionuar dhe i paduruar me të gjithë. Kjo ndikon edhe në marrëdhëniet personale, veçanërisht në familje dhe dashuri. Kujdes nga stresi i tepërt në punë, sepse mund të përkeqësojë situatën. Viti i kaluar ka qenë sfidues edhe në aspektin fizik, prandaj duhet të gjesh një mënyrë për të çliruar energjitë negative. Gjithashtu, mund të ketë shpenzime të papritura për shtëpinë ose organizimin e një eventi.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Hëna është në shenjën tënde, duke rritur intuitën dhe ndjeshmërinë tënde. Sot do të ndjesh një gamë të gjerë emocionesh, ndërsa Marte dhe Saturni krijojnë një kombinim të favorshëm që të nxit të kërkosh nisje të reja dhe mundësi premtuese. Dielli është rikthyer në favorin tënd, duke të dhënë më shumë energji dhe vendosmëri. Në dashuri, situata është e qetë, pa zhvillime të mëdha, por edhe pa probleme serioze. Më mirë të vlerësosh atë që ke, në vend që të kërkosh emocione të reja me çdo kusht. Beqarët mund të gjejnë ngushëllim në një miqësi që mund të kthehet në diçka më shumë. Në aspektin profesional, nga mesi i qershorit mund të hapen mundësi të jashtëzakonshme për ata që kanë projekte ambicioze në mendje. Deri atëherë, vazhdo të punosh dhe të ndërtosh themele të forta për suksesin tënd të ardhshëm.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Dielli dhe Saturni në aspekt kritik mund të sjellin disa tensione, ndaj është e rëndësishme të përballesh me sfidat me qetësi dhe mençuri. Pas një periudhe të ngarkuar emocionalisht dhe fizikisht, tani është momenti për të riorganizuar jetën tënde dhe për të shfrytëzuar gjysmën e dytë të marsit në favorin tënd. Në dashuri, Mërkuri dhe Venusi janë në favor, duke të dhënë mundësinë të fitosh konfirmime dhe përkrahje nga njerëzit e rëndësishëm për ty. Ky është momenti për të luajtur kartën e ndjenjave, pasi do të të sjellë sukses dhe mbështetje. Në fundjavë, mund të ndodhë diçka e bukur në dashuri, qoftë një njohje e re, qoftë një rigjallërim i një marrëdhënieje ekzistuese.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Ditët e fundit mund të kenë qenë stresuese, për shkak të përgjegjësive të shumta që ke mbi supe. Si gjithmonë, Bricjapi është mësuar të punojë i vetëm, sidomos pas zhgënjimeve që mund të ketë pasur nga njerëzit rreth tij. Në dashuri, situata nuk është e qetë. Puna mund të ketë krijuar distancë me partnerin, ndaj duhet të shmangësh konfliktet e kota dhe të përpiqesh të rigjesh ekuilibrin. Nëse e do dikë por distanca ose keqkuptimet kanë ndikuar te marrëdhënia, tani është momenti për të bërë një hap drejt afrimit. Për disa, ka pasur frikë për të folur hapur, por sinqeriteti është gjithmonë çelësi i suksesit. Është më mirë të shprehësh atë që ndjen sesa të lejosh tensionin të rritet.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Dita nis me pak tension, për shkak të Hënës në aspekt të vështirë, por pasdite situata përmirësohet ndjeshëm. Nesër do të kesh një Hënë aktive, e cila do të të ndihmojë të përballosh çështje personale më lehtë. Në familje, dikush mund të kundërshtojë zgjedhjet e tua, por ti je një person i pavarur dhe nuk të pëlqen të diktohesh nga të tjerët. Përpiqu të gjesh një kompromis, por mos lejo askënd të të ndalojë në planet e tua. Në aspektin financiar, Mërkuri është aktiv, ndaj është momenti i duhur për të bërë një rishikim të financave. Së shpejti do të kesh nevojë për burime për të realizuar planet e tua për verën, qoftë një udhëtim, qoftë një projekt i madh.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Me Hënën në pozicion të favorshëm, dita e sotme sjell një energjë më të mirë. Një gjest i çmendur ose spontan mund të të ndihmojë të çlirohesh nga rutina dhe të sjellë emocione të reja në jetën tënde. Je një person që dashuron të rejat, ndaj përse të mos krijosh një moment të veçantë për veten ose për dikë që të pëlqen? Në dashuri, qëndrimi yt është pozitiv dhe nëse ke dikë pranë, Venusi do të forcojë ndjenjat brenda pak javësh. Për ata që janë beqarë, takime interesante mund të ndodhin së shpejti. Në punë, nëse dëshiron të bisedosh me persona me ndikim ose të mbyllësh marrëveshje, bëje sot ose shtyje për të premten, pasi e mërkura dhe e enjtja mund të jenë më të lodhshme. Lajm i mirë: pranvera do të sjellë qartësi për projektet e tua, ndërsa vera do të jetë ideale për të firmosur ose rinovuar kontrata të rëndësishme. /noa.al